Мирный житель погиб в результате обстрела Макеевки со стороны ВСУ

В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черногвардейском районе Макеевки погиб мужчина. Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины (СЦКК).

«Погиб мужчина 1967 года рождения», — уточняется в Telegram-канале представительства.

Ранее в этот же день сообщалось, что после очередного обстрела Червоногвардейского района Макеевки со стороны ВСУ трое мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. Также поступила информация о ранении мирного жителя Горловки в жилом массиве «Комсомолец» в результате обстрела со стороны ВФУ.

В субботу, 27 августа, штаб теробороны ДНР заявил, что в результате обстрелов со стороны украинских неонацистов погиб один мирный житель и еще восемь получили ранения. К гражданам республики обратились с рекомендацией не покидать без необходимости помещения.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Российский лидер 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.