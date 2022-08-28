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Матвиенко сообщил об открытии на ArtMasters новых талантливых композиторов

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Фото: ArtMasters
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Композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России Игорь Матвиенко сообщил, что открытый чемпионат творческих компетенций ArtMaster открыл много новых талантливых композиторов. Об этом он рассказал «Известиям» 28 августа после общей встречи финалистов трех сезонов и организаторов чемпионата в стенах «Геликон-оперы» на «Таврида.Арт».

Продюсер отметил, что он уже три года сотрудничает с ArtMasters и за это время ему удалось добиться прекрасных результатов.

«Дело в том, что мы уже три года плотно сотрудничаем с «Тавридой.Арт» и с ArtMasters. Мы провели кастинг на «Тавриде» среди лучших композиторов с ArtMasters. Они год обучались и сейчас сделали такой рывок за год. Я сам не ожидал», — рассказал Матвиенко.

Композитор добавил, что «Таврида.Арт» и ArtMasters помогли найти действительно талантливых людей.

«Если бы не два этих начинания, мы бы этих ребят не нашли. Большая проблема, что талантливые творческие люди почему-то не любят ходить по кастингам», — отметил Матвиенко.

По его словам, ArtMasters дал возможность увидеть таких ребят и помочь им.

Ранее 28 августа сообщалось, что первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил о востребованности участников ArtMasters у работодателей. К финалистам конкурса обратился также начальник управления президента РФ по общественным проектам, председатель оргкомитета ArtMasters Сергей Новиков, пожелав им создать произведения, которые пройдут проверку временем.

Сейчас в Москве проходит финал третьего чемпионата ArtMasters. Призовой фонд конкурса составляет 23 750 000 рублей. Церемония награждения победителей и финальный гала-концерт состоятся 27 сентября 2022 года в Большом театре.

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