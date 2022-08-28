Стратег прокомментировал заход американских военных кораблей в Южно-Китайское море

Заход американских военных кораблей в Южно-Китайское море происходит далеко не в первый раз — США всячески пытаются поставить под сомнение территориальные претензии Китая в регионе. Такое мнение высказал независимый международный стратег Эндрю Люн в беседе с «Известиями» 28 августа.

После визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань ситуация в регионе изменилась к худшему, считает Люн.

Эксперт подчеркнул, что этот визит состоялся вопреки предупреждениям председателя КНР Си Цзиньпина, которые он озвучил в разговоре с главой Белого Дома Джо Байденом.

«Поэтому теперь китайцы очень обеспокоены, как будет реализовываться концепция одного Китая при полнейшем неуважении США к этой идее», — отметил Люн.

По мнению эксперта, отправляя на Тайвань всё новых политиков, дипломатов, чиновников, США всячески демонстрируют свое отношение к Тайваню как к независимому государству.

«США, вероятно, сейчас пробуют вовлечь Китай в войну, в которой китайцы будут воевать с китайцами. Для американцев это станет преимуществом, которое поможет сдержать экономический рост Китая», — подчеркнул собеседник «Известий».

Люн добавил, что в американском истеблишменте относятся к Китаю как к угрозе для существования США, которая куда опаснее, чем Россия. В свою очередь, КНР тоже наращивает военное присутствие в регионе, так как хочет сохранить контроль над важными торговыми путями, от которых зависит экономическое процветание страны, уточнил эксперт.

Ранее, 28 августа, пресс-служба седьмого флота США официально подтвердила плановый проход двух крейсеров американских военно-морских сил через Тайваньский пролив. По данным флота, корабли проходят в нейтральных водах в соответствии с международным правом.

О проходе крейсеров ВМС США ранее сообщило международное агентство Reuters. Транзит произошел впервые после обострения американо-китайских отношений в начале августа.

В связи с этим вооруженные силы Китая были приведены в боевую готовность. Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) осуществила сопровождение американских крейсеров и полный контроль за их деятельностью.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после того, как спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в аэропорт Тайбэя 2 августа, несмотря на настоятельную просьбу Китая воздержаться от этого шага. Свой визит она назвала «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии». 9 августа в эфире канала NBC она заявила, что визит «абсолютно» того стоил.

25 августа пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что КНР не приемлет любых официальных связей Штатов с администрацией Тайваня. Он подчеркнул, что четвертый за последнее время визит на остров делегации из США доказывает намерение Соединенных Штатов обострить конфронтацию с Китаем и вмешаться в его внутренние дела