В МЧС опровергли связь пожара на рынке в Волжском с возгоранием в жилом доме

Пожар в жилом доме вблизи рынка «Людмила» в Волжском в Волгоградской области не связан с возгоранием торгового объекта. Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщили в региональном управлении МЧС.

«На балконе многоэтажного дома, расположенного недалеко от рынка, загорелись домашние вещи, причину пожара будут устанавливать. Но это никак не связано с пожаром на рынке. Это два разных объекта, два разных пожара», — сообщили в ведомстве.

Как отметили в МЧС, к настоящему моменту с рынка эвакуированы 153 человека.

Пожар на рынке «Людмила» произошел ранее в этот день. Здание на улице 40 лет Победы загорелось в 17:05. Очевидцы пожара распространили в социальных сетях видео с места происшествия. На записи видны густой черный дым и огонь, вырывающийся из здания.

Позднее источник ТАСС в экстренных службах региона сообщил, что огонь перекинулся на жилой дом, расположенный рядом.

Как уточнили в региональном управлении МЧС, сейчас площадь пожара на рынке составляет 7 тыс. кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет.