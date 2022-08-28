Пожар на площади 7 тыс. кв. м произошел на рынке в Волжском
На рынке «Людмила» в городе Волжский Волгоградской области произошел пожар. Сейчас его площадь составляет 7 тыс. кв. м. Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Огонь разгорелся ранее в этот день в 17:05 на улице 40 лет Победы.
«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит кровля крытого рынка на общей площади 700 кв. м. Незамедлительно приступили к эвакуации персонала и покупателей. По предварительной информации, пострадавших нет», — заявили в ведомстве.
Очевидцы пожара распространили в социальных сетях видео с места происшествия. На записи видны густой черный дым и огонь, вырывающийся из здания.
26 августа главное управление МЧС России по Саратовской области сообщило о локализации пожара в городе Энгельсе. Возгорание произошло в производственном здании промзоны на площади 950 кв. м.