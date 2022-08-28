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В МВД Австрии опровергли информацию об убийстве Вовк

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Фото: РИА Новости/ФСБ РФ
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МВД Австрии не подтвердило достоверность информации в статье издания Exxpress об убийстве украинки Натальи Вовк, подозреваемой в причастности к подрыву автомобиля российской журналистки Дарьи Дугиной. Об этом стало известно 28 августа.

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«После консультации с нашими коллегами из Управления государственной безопасности и разведки (DSN) мы можем сообщить вам, что в Австрии не известно ни об одном подобном случае. Поэтому мы не можем подтвердить достоверность этой информации», — приводит «РИА Новости» слова представителя пресс-службы австрийского министерства в ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть информацию, опубликованную изданием Exxpress.

28 августа Exxpress опубликовало материал, в котором говорилось, что Вовк обнаружили в отеле с 17 ножевыми ранениями. СМИ приложило к статье снимок с «места убийства» украинки. Как выяснили «Известия», в реальности на снимке запечатлены кадры с места расправы над 26-летней москвичкой, датированные 2020 годом.

Ранее в тот же день, российский хакер из группы RahDi охарактеризовал Вовк как «спящего» агента украинских спецслужб. Он добавил, что до убийства Дугиной женщина находилась в Мариуполе и маскировалась под местного жителя.

25 августа «Известия» опубликовали фото квартиры, которую Вовк снимала в Москве по соседству с Дарьей Дугиной. В квартире дорогой ремонт, высокие трехметровые потолки и несколько санузлов. Стоимость аренды в месяц составляет 103 тыс. рублей.

Журналист и политолог Дарья Дугина (Платонова) погибла вечером 20 августа. В тот день она на автомобиле Toyota Land Cruiser направлялась в Москву из деревни Захарово в Московской области с литературно-музыкального фестиваля «Традиция», который посетила вместе с отцом, философом Александром Дугиным. Около 21:35 на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы машина на полном ходу взорвалась, съехала на обочину и загорелась. 29-летняя девушка погибла мгновенно.

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