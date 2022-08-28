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Кириенко заявил о востребованности участников ArtMasters у работодателей

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Фото: artmasters.ru
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По словам первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, на участников национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters еще до его завершения обращают внимание лучшие работодатели. Он заявил об этом 28 августа во время встречи с финалистами трех сезонов в «Геликон-опере».

Кириенко выразил уверенность в востребованности специалистов, принимающих участие в соревновании, у работодателей, которые «расхватывают» их еще до объявления победителей.

«Заинтересованными и очень профессиональными зрителями являются ваши потенциальные работодатели, которые уже научились на ArtMasters не просто наблюдать и получать удовольствие, а расхватывать специалистов. В кулуарах мы это часто обсуждаем: финал еще не прошел, а за многих из вас уже началась борьба. Это здорово, если за вас будут соревноваться лучшие российские компании. Для этого и был придуман ArtMasters», — отметил Кириенко.

К финалистам конкурса обратился также начальник управления президента РФ по общественным проектам, председатель оргкомитета ArtMasters Сергей Новиков.

«Время испытаний вдохновляет деятелей культуры на создание произведений, которые проходят проверку временем и владеют умами долгие десятилетие, а может быть, и века, чего я желаю участникам ArtMasters, которые вышли в финал», — подчеркнул Новиков.

Во встрече также приняли участие замначальника управления президента РФ по общественным проектам, зампредседателя оргкомитета ArtMasters Александр Журавский, композитор Игорь Матвиенко, ректор ГИТИС, председатель экспертного совета чемпионата Григорий Заславский, ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский, директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок.

Сейчас в Москве проходит финал третьего чемпионата ArtMasters. Призовой фонд конкурса составляет 23 750 000 рублей. Церемония награждения победителей и финальный гала-концерт состоятся 27 сентября 2022 года в Большом театре.

В 2022 году число компетенций чемпионата выросло до 20. В их число вошли такие дисциплины, как звукорежиссура, продюсирование, композиция, сценарное мастерство, гейм-дизайн и другие.

На фестиваль заявилось около 17 тыс. человек. Среди них более 300 заявок из 24 других стран. В финал очного этапа прошли 200 мастеров.

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