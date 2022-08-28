Строительство Академии креативных индустрий завершится в декабре

Строительство Академии креативных индустрий «Таврида.Арт» завершат к декабрю этого года, сообщил 28 августа первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

В ходе выступления на торжественной встрече участников ассоциации #ArtMastersFamily он рассказал, что открытие академии назначено на май 2023 года.

«В декабре уже строительство заканчивается, и с мая следующего года ее двери полноценно открыты на образовательные программы для вас», — сказал Кириенко.

Также он отметил, что новый проект поможет реализовать совершенно новые проекты, а ассоциация #ArtMasters продолжит открывать новые возможности для каждого участника.

«Для этого сегодня в России создаются серьезные механизмы поддержки», — указал политик.

Среди таких механизмов — Фонд президентских грантов, Президентский фонд культурных инициатив, Институт развития интернета, а также «Таврида.Арт».

Ранее, 19 августа, популярные блогеры видеоплатформы Yappy выступили на фестивале «Таврида.Арт» в крымском городе Судаке. Они стали частью команды мобильной академии контента Yappy Truck, которая всё лето путешествует по российским городам.