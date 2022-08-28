Times рассказала об иссякающей британской поддержке Украины

Финансовая помощь Украине со стороны Великобритании закончится к концу года. Об этом 28 августа рассказала The Times.

«В Британии заканчивается оружие, которое она может дать Украине. Действительность такова... что финансовый вклад Соединенного Королевства в боевые действия Украины иссякнет к концу года», — приводит газета слова источника в министерстве обороны королевства.

По мнению издания, новому премьер-министру страны нужно будет решить, стоит ли продолжать выделять средства Украине или распределить их на нужды собственных сограждан.

27 августа министерство обороны Великобритании сообщило, что передаст Украине шесть подводных дронов для поиска мин. Три из них будут предоставлены со складов, еще три будут закуплены.

24 августа премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе визита в Киев сообщил о решении Лондона выделить новый пакет военной помощи Украине в размере £54 млн.

Ранее в этот же день появилась информация о планах Норвегии и Соединенного Королевства поставить на Украину микробеспилотники PD-100 Black Hornet. Они давно состоят на вооружении морской пехоты США. Разработаны в октябре 2014 года компанией Prox Dynamics.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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