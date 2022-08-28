Реклама
Прямой эфир
Мир
ВСУ за последние сутки дважды обстреляли территорию Запорожской АЭС
Мир
Российские ВКС поразили цеха завода «Мотор Сич» в Запорожье
Мир
Боррель предрек ЕС серьезные вызовы из-за антироссийских санкций
Мир
Джонсон предупредил британцев об ошеломляющих счетах за электричество
Мир
Представитель ЕЦБ заявила о необходимости «пожертвовать» экономическим ростом
Мир
Седьмой флот США подтвердил проход крейсеров через Тайваньский пролив
Мир
FT сообщила о готовности ЕС приостановить соглашение по визам с Россией
Мир
Потери ВСУ в Артемовске превысили 60% личного состава
Мир
В Греции опровергли обвинения в задействовании С-300 против ВВС Турции
Общество
Август 2022 года в Москве стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений
Спорт
В Италии сообщили о согласии Роналду на переход в «Наполи»
Авто
Россиянам рассказали об изменениях в техосмотре автомобилей с 1 сентября
Сюжет:

Times рассказала об иссякающей британской поддержке Украины

0
Фото: REUTERS/Toby Melville
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Финансовая помощь Украине со стороны Великобритании закончится к концу года. Об этом 28 августа рассказала The Times.

Скоростная Трасс: министр иностранных дел Великобритании может возглавить кабмин
Какое место в борьбе за пост премьера занимает «российский вопрос»

«В Британии заканчивается оружие, которое она может дать Украине. Действительность такова... что финансовый вклад Соединенного Королевства в боевые действия Украины иссякнет к концу года», — приводит газета слова источника в министерстве обороны королевства.

По мнению издания, новому премьер-министру страны нужно будет решить, стоит ли продолжать выделять средства Украине или распределить их на нужды собственных сограждан.

27 августа министерство обороны Великобритании сообщило, что передаст Украине шесть подводных дронов для поиска мин. Три из них будут предоставлены со складов, еще три будут закуплены.

24 августа премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе визита в Киев сообщил о решении Лондона выделить новый пакет военной помощи Украине в размере £54 млн.

Ранее в этот же день появилась информация о планах Норвегии и Соединенного Королевства поставить на Украину микробеспилотники PD-100 Black Hornet. Они давно состоят на вооружении морской пехоты США. Разработаны в октябре 2014 года компанией Prox Dynamics.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022