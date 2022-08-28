В Самару в ноябре привезут отремонтированные вагоны метро
Пять составов поездов Самарского метрополитена отправились на ремонт. Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщает 63.RU со ссылкой на директора муниципального предприятия Сергея Шамина.
«Ожидается, что получим отремонтированные составы в ноябре. На 15 лет им жизнь продлят», — сказал он.
По словам Шамина, в следующем году на ремонт отправят еще несколько составов.
«На это в бюджете заложили 350 млн рублей», — рассказал он.
Обновления в Самарском метрополитене начались в 2020 году, уточняет НИА «Самара». Город купил новый поезд, старые составы партиями начали отправлять на ремонт.