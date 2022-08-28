На МКАД столкнулись два легковых автомобиля и грузовик

На внутренней стороне 105-го км МКАД произошло ДТП с участием двух легковых машин и грузовика. Об этом 28 августа сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На опубликованном видео показано, как водитель каршеринга попытался перестроиться в правый ряд и задел другого участника движения. Тот сместился в соседний ряд и притормозил, после чего в него врезался грузовик, который затем наехал на разделительное ограждение.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется.

В результате ДТП для движения недоступны три полосы из шести на внутренней стороне МКАД и две из пяти на внешней.

Ранее в этот день в Остаповском проезде в Москве столкнулись грузовой автомобиль и мотоцикл. В результате происшествия погиб один человек.

27 августа в столице произошло столкновение люксовых автомобилей Ferrari и Lexus, которое попало на камеру видеонаблюдения. По словам владельца Ferrari, виновником происшествия стал водитель Lexus, так как он не уступил при съезде со второстепенной дороги.