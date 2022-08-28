Трасс задумалась о снижении НДС в случае победы на выборах

Глава МИД Великобритании и кандидат в премьер-министры страны Лиз Трасс рассматривает возможность снижения НДС на 5% в случае победы на выборах, сообщает The Telegraph 27 августа со ссылкой на источник.

В издании отмечают, что снижение НДС до 15% может стать самым большим за всю историю страны, а также позволит семьям экономить до £1300 (92 104 тыс. рублей) в год.

Однако, говорится в статье, Трасс настаивает на том, что никакие решения, касающиеся финансовой поддержки, не будут приниматься до окончательных результатов выборов.

По данным газеты, команда Трасс также рассматривает возможность снижения пошлины на топливо.

Ранее, 26 августа, глава МИДа заявила, что энергетический кризис продлится больше полугода и потребует от правительства решительных мер. По ее словам, Великобритания получает недостаточно газа из Северного моря и должна стать энергоэффективной, чтобы снизить затраты на энергоносители. Для этого она предлагает сконцентрироваться на возобновляемых источниках энергии, мощности атомных электростанций.

22 августа сообщалось, что имя нового премьер-министра Великобритании и главы Консервативной партии станет известно 5 сентября в 14:30 мск. Борьбу за пост главы правительства ведут Лиз Трасс и бывший министр финансов Риши Сунак. Они вышли в последний тур выборов 20 июля.

В Великобритании будет избран новый глава правительства, после того как предыдущий премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о своей отставке 7 июля. Это произошло на фоне того, что из его правительства ушли свыше 50 политиков.

Никто из новых кандидатов на пост премьера страны не поддержал идею присутствия экс-премьера Джонсона в кабинете министров.