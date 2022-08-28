В Верхнедонском районе Ростовской области ликвидировали лесной пожар

Специалисты МЧС в воскресенье, 28 августа, ликвидировали лесной пожар в Верхнедонском районе Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления.

«В 15:35 объявлена ликвидация», — говорится в заявлении.

К тушению были привлечены силы и средства лесного хозяйства, МЧС, муниципалитетов и добровольцы — всего 285 человек и 99 единиц техники. Также задействованы два вертолета Ми-8 МЧС России и Минобороны, сообщило ведомство в Telegram-канале.

Пожар на площади 269 га был локализован ранее в этот же день к 14:00.

26 августа в Ростове-на-Дону был ликвидирован ландшафтный пожар. Ему был присвоен III ранг сложности. Площадь возгорания составила 6 тыс. кв. м.