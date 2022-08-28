Лесной пожар вспыхнул недалеко от Тбилиси

Лесной пожар вспыхнул на горе Шавнабада в окрестностях Тбилиси. Об этом 28 августа сообщили в службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

«Лесной пожар вспыхнул на хребте Шавнабада. По предварительной версии, горят кустарники и сухая трава. На место уже мобилизованы пожарные и спасатели, ведутся работы по локализации и ликвидации пожара», — приводит ТАСС слова сотрудника пресс-службы.

В агентстве добавили, что почти из всех районов Тбилиси можно увидеть желто-черный дым. По сообщениям очевидцев, в тушении пожара принимают участие вертолеты.

18 августа сообщалось, что лесные пожары в Европе за лето 2020 года уничтожили не менее 700 тыс. га растительной местности. Уточнялось, что власти европейских стран направили на ликвидацию природной стихии 29 самолетов, восемь вертолетов и 370 пожарных, а также 105 различных машин.