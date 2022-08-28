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Мать участника элитного автопробега приехала оправдываться за сына

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Фото: скриншот видео
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Мама одного из участников элитного автопробега в Москве приехала оправдываться за сына. Медицинская экспертиза не выявила алкоголя и наркотиков в крови сына, рассказала женщина «Известиям» 28 августа.

По ее словам, сын приехал на вечеринку, чтобы просто пообщаться с друзьями в тесном кругу.

«Насколько я понимаю, по информации от сына, они просто приехали пообщаться с друзьями, чтобы поехать за город. Там просто узкий круг общения. Планировали сегодня пообщаться где-нибудь в ресторане», — сказала Наталья.

Она добавила, что в скором времени сына выпустят из полиции.

«Его проверили уже, он прошел тестирование на алкоголь. Алкоголя нет, наркотических веществ нет», — добавила женщина.

Массовый автопробег с участием элитных машин сотрудники Московского ГИБДД пресекли 28 августа. Среди машин были Lamborghini, Ferrari, Mercedes-Benz и прочие.

Позже «Известия» узнали про расценки вечеринки для участников. Желающим попасть на мероприятие предлагались три пакета: «Бизнес», VIP и Premium, где самый дешевый стоил 40 тыс. рублей, а самый дорогой — 300 тыс. рублей.

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров предложил привлечь участников заезда к тыловым хозяйственным работам на территориях проведения специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса.

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