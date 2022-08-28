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В Греции опровергли обвинения в задействовании С-300 против ВВС Турции
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В Греции опровергли обвинения в задействовании С-300 против ВВС Турции

Newsbomb: минобороны Греции отвергло обвинения в задействовании С-300 против турецких F-16
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Фото: Commons.wikimedia.org/Ministry of Defence of the Russian Federation
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В министерстве обороны Греции опровергли заявления Турции о том, что Афины задействовали свои ракетно-зенитные системы С-300 на Крите против турецких истребителей F-16. Об этом 28 августа пишет греческий новостной портал Newsbomb.

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«Источники в минобороны Греции в третий раз категорически опровергли утечки со стороны Турции относительно предполагаемого «запирания» турецких F-16 греческими ракетами С-300 на Крите», — утверждает СМИ.

Также портал отметил, что источники в минобороны Греции охарактеризовали утечки из минобороны Турции как мифы и заявили, что они являются частью провалившейся попытки Анкары создать враждебную атмосферу.

Другой местный портал, Newsit, сообщил, что турецкие истребители совершили провокацию, чтобы узнать место базирования зенитно-ракетного комплекса С-300 на Крите.

Ранее, 28 августа, турецкие СМИ со ссылкой на источники в минобороны Турции сообщали, что греческая сторона задействовала системы ПВО С-300 для захвата и сопровождения турецких истребителей F-16.

25 августа стало известно, что Турция обвинила Грецию в преследовании своих истребителей F-16. Тогда сообщалось, что два турецких истребителя подверглись преследованию со стороны греческих военных самолетов во время выполнения миссии НАТО в Эгейском море.

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