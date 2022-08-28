В Ульяновске начнут отлов бездомных животных

С 29 августа по 2 сентября в Железнодорожном и Заволжском районах Ульяновска будут отлавливать бездомных животных. Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщает ulpravda.ru со ссылкой на благотворительный фонд «Флора и Лавра».

Организаторы призвали жителей этих районов не отпускать своих питомцев на улицу одних.

«Отлову подлежат животные, находящиеся на улицах, в иных общественных местах и в среде обитания объектов животного мира без сопровождающего лица», — говорится в сообщении.

Отловленных животных доставят в приюты «Флоры и Лавры». Их стерилизуют и сделают прививки. После этого им попытаются найти хозяев. Если сделать это не получится, кошек и собак вернут на прежние места обитания.