В ряде городов ЛНР отменили торжественные линейки 1 сентября

В некоторых школах Луганской Народной Республики (ЛНР) отменили проведение торжественных линеек в честь начала нового учебного года. Так, 28 августа об этом сообщила глава Кировска Виктория Сергеева.

«В связи со сложной обстановкой торжественные линейки, посвященные Дню знаний, пройдут в онлайн-формате! С 1 сентября 2022 года образовательный процесс в образовательных учреждениях города Кировска начнется в дистанционнном формате», — приводит ее слова Telegram-канал города.

Также о праздновании 1 сентября в дистанционном формате сообщил глава администрации Алчевска Альберт Апшев.

«Выполняя распоряжение главы ЛНР Леонида Пасечника, 1 сентября 2022 года образовательный процесс в школах и гимназиях города Алчевска начнется в дистанционном формате. В связи со сложной обстановкой, складывающейся в республике, торжественные мероприятия ко Дню знаний в Алчевске проводиться не будут», — цитирует Апшева «Луганск-24».

27 августа мэр Первомайска Сергей Колягин допустил, что учебный год для школьников в некоторых городах ЛНР начнется позже в связи с неготовностью учреждений. По его словам, рассматривается вопрос о переносе начала учебного года на 1 октября.

27 августа президент России Владимир Путин поручил обеспечить с 1 сентября вооруженную охрану в школах Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также на освобожденных территориях Украины. Президент дал отдельное поручение Министерству внутренних дел, Росгвардии обеспечить меры охраны и безопасности всех школ во всех пяти регионах.

Тем же днем корреспондент «Известий» Леонид Китрарь показал, как к новому учебному году готовятся в Херсонской области. Местные власти заверили, что будут защищать учителей от националистов.

24 августа Путин поручил правительству обеспечить до 15 сентября единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей одному из родителей школьников, проживающих на территориях ДНР и ЛНР, а также Запорожской, Харьковской и Херсонской областей.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

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