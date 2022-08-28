Представитель ЕЦБ заявила о необходимости «пожертвовать» экономическим ростом

Член управляющего совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Изабель Шнабель заявила о необходимости пожертвовать экономическим ростом ради борьбы с инфляцией. Ее слова передает Financial Times 28 августа.

«Центробанки европейских стран, вероятно, столкнутся с высоким коэффициентом потерь из-за инфляции. Коэффициент потерь показывает, насколько ЦБ отдельных стран готовы замедлить темпы экономического роста и создания новых рабочих мест, чтобы снизить ее», — отметила Шнабель.

По ее словам, коэффициент потерь в скором времени будет выше, чем в 80-х годах прошлого века. Поэтому, считает Шнабель, необходимо сделать все, чтобы показатель достиг нулевого уровня.

Кроме того, представитель ЕЦБ совместно с управляющим Банком Франции Франсуа Вильруа де Гальо считают, что европейская денежно-кредитная политика в течение длительного времени должна оставаться жесткой, однако вопрос о повышении базовой ставки стоит отложить до сентября, отметил Вильруа де Гальо.

О том, что ЕЦБ впервые за 11 лет поднял базовую ставку на 0,5% стало известно 21 июля. Тогда регулятор объяснил такое решение стремлением контролировать инфляцию в еврозоне.

В конце июля ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова рассказала «Известиям», что в сентябре ЕЦБ с высокой долей вероятности снова поднимет базовую ставку на 0,5%. Она посоветовала обратить внимание на то, что в июле рост цен на энергоресурсы в годовом выражении замедлился, однако это оказалось не слишком заметным для простых европейских потребителей. В середине лета драйверами роста инфляции по-прежнему оставались цены на продукты питания, которые взлетели в еврозоне в годовом выражении почти на 10%, подчеркнула она.

Эксперты называют две основных причины ослабления евро — пассивная реакция Европейского центрального банка на возросшую инфляцию и энергетический кризис в регионе. Также к ослаблению, по мнению специалистов, привело падение деловой активности в Европе и инфляция.