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Два человека пострадали при столкновении катеров в Башкирии

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Фото: t.me/mchsrb01
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Два катера столкнулись на Нугушском водохранилище в Мелеузовском районе Башкирии. Инцидент произошел в ночь на 28 августа.

В главном управлении МЧС России по республике сообщили, что, по предварительной информации, один из катеров скрылся с места происшествия. Во втором катере находились шесть человек, двое из которых с различными травмами госпитализированы.

«Сотрудники ГИМС МЧС России разбираются в происшествии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Сотрудниками полиции проводятся оперативно-следственные мероприятия», — говорится в сообщении в Telegram-канале управления МЧС.

12 августа сообщалось, что в Самарской области на реке Большой Кинель моторная лодка врезалась в берег. В лодке находились три человека. Все они получили травмы и были госпитализированы в районную больницу.

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