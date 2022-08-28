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В Ростовской области локализован лесной пожар площадью 269 га

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Фото: Управление МЧС РФ по Ростовской области
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На севере Ростовской области локализован лесной пожар на площади 269 га. Об этом 28 августа сообщили в региональном управлении МЧС России.

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«Верхнедонской район, Верхнедонское лесничество, в 14:00 мск лесной пожар локализован на площади 269 га», — сообщили в ведомстве.

Для борьбы с пожаром были задействованы силы и средства лесного хозяйства, МЧС, муниципалитетов и добровольцев. Привлечены 285 человек и 99 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8.

27 августа вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко рассказал, что лесные пожары в Рязанской области полностью локализованы. По его словам, ситуация в регионе контролируется, возможность распространения пожаров исключена.

26 августа в Ростове-на-Дону был ликвидирован ландшафтный пожар. Ему присвоен III ранг сложности. Площадь возгорания составила 6 тыс. кв. м.

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