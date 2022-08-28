В Запорожье заявили об увеличившемся в разы потоке людей с Украины
Люди массово возвращаются с Украины в Запорожскую область. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.
«С начала мая поток граждан, выезжающих с территорий, временно контролируемых Украиной, в Запорожскую область, увеличился в разы. Люди, получая объективную информацию о мирной жизни в их родных городах и селах, возвращаются», — заявил он «РИА Новости».
По его словам, людей привлекают выплаты, организованные местными властями, и возможность устроиться на работу.
«Это наглядный показатель того, что жители Запорожской области предпочитают жить в составе России, а не там, где Украина пытается отобрать у них последнее, прибегая к откровенному террору», — сказал глава ВГА.
Балицкий также рассказал, что значительную часть прибывших составляют мужчины, не желающие подпадать под мобилизацию на Украине.
21 августа исполняющий обязанности главы ВГА Херсонской области Сергей Елисеев рассказал, что покинувшие регион жители возвращаются обратно. По его словам, у людей появляется надежда на будущее в регионе.
11 августа замглавы ВГА области Екатерина Губарева рассказала, что уехавшие жители сталкиваются с тем, что в украинских регионах мало вакансий на рынке труда, а «средняя зарплата сравнима с Африкой». По ее словам, перед ними встает выбор — вернуться и получить гражданство России, оформив соцвыплаты, либо остаться без всяких гарантий на Украине. Она также подчеркнула, что «нигде в мире сегодня нет рая земного, тем более для беженцев».
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.
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