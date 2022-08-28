Реклама
Прямой эфир
Мир
ВСУ за последние сутки дважды обстреляли территорию Запорожской АЭС
Мир
Российские ВКС поразили цеха завода «Мотор Сич» в Запорожье
Мир
Боррель предрек ЕС серьезные вызовы из-за антироссийских санкций
Мир
Джонсон предупредил британцев об ошеломляющих счетах за электричество
Мир
В Запорожье заявили об увеличившемся в разы потоке людей с Украины
Мир
Седьмой флот США подтвердил проход крейсеров через Тайваньский пролив
Мир
ВС КНР приведены в боевую готовность после прохода крейсеров США у Тайваня
Мир
Потери ВСУ в Артемовске превысили 60% личного состава
Экономика
Эксперты назвали сезон ураганов в США новой угрозой энергорынку Европы
Общество
Август 2022 года в Москве стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений
Спорт
В Италии сообщили о согласии Роналду на переход в «Наполи»
Авто
Россиянам рассказали об изменениях в техосмотре автомобилей с 1 сентября
Сюжет:

В Запорожье заявили об увеличившемся в разы потоке людей с Украины

0
Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Christoph Soeder
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Люди массово возвращаются с Украины в Запорожскую область. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.

Там, где ждут: как быть и что делать беженцам в России
Спецпроект «Известий» о том, как наладить жизнь в РФ и найти выход из сложных ситуаций

«С начала мая поток граждан, выезжающих с территорий, временно контролируемых Украиной, в Запорожскую область, увеличился в разы. Люди, получая объективную информацию о мирной жизни в их родных городах и селах, возвращаются», — заявил он «РИА Новости».

По его словам, людей привлекают выплаты, организованные местными властями, и возможность устроиться на работу.

«Это наглядный показатель того, что жители Запорожской области предпочитают жить в составе России, а не там, где Украина пытается отобрать у них последнее, прибегая к откровенному террору», — сказал глава ВГА.

Балицкий также рассказал, что значительную часть прибывших составляют мужчины, не желающие подпадать под мобилизацию на Украине.

21 августа исполняющий обязанности главы ВГА Херсонской области Сергей Елисеев рассказал, что покинувшие регион жители возвращаются обратно. По его словам, у людей появляется надежда на будущее в регионе.

11 августа замглавы ВГА области Екатерина Губарева рассказала, что уехавшие жители сталкиваются с тем, что в украинских регионах мало вакансий на рынке труда, а «средняя зарплата сравнима с Африкой». По ее словам, перед ними встает выбор — вернуться и получить гражданство России, оформив соцвыплаты, либо остаться без всяких гарантий на Украине. Она также подчеркнула, что «нигде в мире сегодня нет рая земного, тем более для беженцев».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022