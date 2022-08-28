Москвичей ждут грозовые дожди и похолодание

В Москве с 29 августа произойдет резкая смена климатических сезонов с сопутствующими грозовыми дождями и похолоданием. Об этом предупредил в воскресенье, 28 августа, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В последний день лета начнет прорываться холодный атмосферный фронт, из-за чего ночью температура понизится до +11...+16 градусов, днем — до +16...+21 градуса. При этом порывы ветра будут достигать штормовых 12–17 м/сек», — рассказал специалист в беседе с «РИА Новости».

Он назвал предстоящие погодные изменения циклонической депрессией, когда за последние три августовских дня в Москве выпадет от 5 до 10 мм осадков, что больше, чем весь «рекордно жаркий август-2022».

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что жаркая погода в российской столице завершится вместе с летним сезоном, то есть 31 августа.

К 31 августа температура воздуха в столице плавно снизится до + 19...+24 градусов. 1 сентября ожидаются уже облачная погода и сильный дождь, температура воздуха составит +12...+17 градусов.