К 2023 году 50 тыс. украинских беженцев в Великобритании могут стать бездомными

После начала специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса десятки тысяч украинских беженцев приехали в Великобританию. Правительство создало программу «Дома для Украины», однако для части она перестанет действовать уже в сентябре. Всего к 2023 году без крова могут остаться 50 тыс. человек, сообщает 28 августа издание The Guardian.

Программа «Дома для Украины» действует только первые шесть месяцев с момента пересечения беженцем границы Соединенного королевства. Всего по ней с начала спецоперации въехали 83 900 тыс. украинцев. Они переселялись в домохозяйства, которым государство выплачивало за это £350 (почти 25 тыс. рублей) ежемесячно. После завершения программы немногие готовы содержать семьи беженцев без поддержки правительства.

Уже 1 335 тыс. семей, 945 из которых с детьми, зарегистрировались в качестве бездомных.

19 августа читатели британской газеты The Daily Mail негативно отнеслись к идее правительства платить домовладениям больше, если те согласятся остаться в программе «Жилье для Украины».

По данным издания, принимающие украинцев семьи просят у правительства больше финансирования в условиях кризиса стоимости жизни. Поэтому власти могут увеличить размер государственных выплат с £350 (25,2 тыс. рублей) до £700 (50,5 тыс. рублей).

Читатели издания отреагировали на это отрицательно, указав на то, что платить будет не правительство, а налогоплательщики. Другие же указали на изначальную несостоятельность данной инициативы.

16 августа сообщалось, что многие семьи, разместившие у себя беженцев с Украины, начали обращаться к правительству с требованием увеличить им пособие на содержание мигрантов.

11 августа появилась информация о рассмотрении Шотландией возможности привлечь армию для помощи в размещении беженцев с Украины. Уточнялось, что у минобороны нет достаточного места в казармах в стране, поэтому власти исследуют все возможные варианты выхода из сложившейся ситуации. Также было указано на возможность организации временных лагерей для беженцев.

За день до этого Бюро национальной статистики (ONS) Великобритании опубликовало результаты опроса, согласно которому менее 25% опрошенных готовы предоставить временное и бесплатное жилье в королевстве на срок более года.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 9 августа 2022 года в страны Европы с Украины прибыло свыше 6,4 млн беженцев. Больше всего их в Польше, Германии и Чехии.