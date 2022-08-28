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ВСУ за последние сутки дважды обстреляли территорию Запорожской АЭС

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Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ
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Военные вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки с 27 по 28 августа дважды обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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По сведениям ведомства, три снаряда упали в районе специального корпуса № 2 с ядерным топливом и радиоактивными отходами. Обстрел украинской артиллерией велся из района населенного пункта Марьевка Днепропетровской области.

«В результате второго обстрела один снаряд упал в районе 6-го энергоблока, а пять других — напротив шестой блочной насосной станции, обеспечивающей охлаждение данного реактора», — доложил Конашенков.

Радиационная обстановка в настоящий момент остается в норме благодаря контролю технического состояния со стороны персонала.

Запорожская АЭС регулярно подвергается обстрелу со стороны националистических формирований. Так, за день до этого в оборонном ведомстве заявили о трех атаках территории ЗАЭС за сутки. Боевики смогли запустить четыре снаряда на крышу спецкорпуса № 1 станции со 168 сборками американского ядерного топлива фирмы «Вестингхаус». Всего было выпущено 17 снарядов.

За день до этого глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий заявил об отключении двух энергоблоков ЗАЭС после срабатывания системы защиты. По его словам, в результате удара со стороны вооруженных формирований Украины по линиям электропередачи в районе АЭС произошло возгорание охранной зоны ВЛ-750 кВ, которое спровоцировало замыкание. После ликвидации пожара один блок был запущен, а также проведены работы по запуску второго энергоблока.

Запорожская АЭС взята под охрану российских сил в рамках проведения специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса. Как отметил 11 августа постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН, уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев, вероятно, планирует использовать станцию для чудовищных провокаций.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Российский лидер 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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