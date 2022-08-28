Карта спецоперации на Украине 28 августа

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 28 августа можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков, в Славянске уничтожено до 150 националистов после удара ВКС России по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, за сутки были поражены три пункта управления ВСУ, в том числе 54-й механизированной бригады в районе Курахово ДНР, а также 42 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 139 районах.

Отмечается, что в результате наступательных действий союзных войск на донецком направлении в Артемовске потери Вооруженных сил Украины превысили 60% личного состава.

Конашенков также сообщил, что военные Вооруженных сил Украины за сутки с 27 по 28 августа дважды обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции.

По сведениям Минобороны, три снаряда упали в районе специального корпуса №2 с ядерным топливом и радиоактивными отходами. Обстрел украинской артиллерией велся из района населенного пункта Марьевка Днепропетровской области.

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