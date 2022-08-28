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В Италии сообщили о согласии Роналду на переход в «Наполи»
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В Италии сообщили о согласии Роналду на переход в «Наполи»

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Фото: REUTERS/Hannah Mckay
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Португальский футболист «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду согласился на аренду в «Наполи». Об этом 27 августа сообщила La Gazzetta dello Sport.

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По данным источника, Роналду готов перейти в итальянский клуб. При этом он будет продолжать получать зарплату в английской команде. В сделку также войдет трансфер нападающего Виктора Осимхена, за которого «Манчестер» заплатит €130 млн, сообщил «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Роналду провел четыре матча в чемпионате Англии и не отметился результативными действиями.

«Наполи» в отличие от «Манчестер Юнайтед» в этом году является участником основного этапа Лиги чемпионов. Итальянский клуб вошел в одну группу с «Ливерпулем», «Аяксом» и «Рейнджерс».

27 августа главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг заявил, что рассчитывает на продолжение сотрудничества с Роналду.

Ранее, 16 августа, Manchester Evening News сообщало, что совладелец «Манчестер Юнайтед» Джоэль Глейзер выступил против продажи Роналду. Футболист заявлял о намерении покинуть команду в летнее трансферное окно из-за того, что команда не примет участие в Лиге чемпионов.

В тот же день главный тренер футбольного клуба «Наполи» Лучано Спаллетти заявил, что хотел бы увидеть Роналду в своем клубе в качестве нападающего, передает «Спорт-Экспресс». Он подчеркнул, что Роналду остается желанным игроком для любого тренера, но сейчас не ведется никаких переговоров по возможному переходу Роналду.

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