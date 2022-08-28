Боррель предрек ЕС серьезные вызовы из-за антироссийских санкций

Страны — члены Евросоюза (ЕС) довольно скоро столкнутся с серьезными вызовами и негативными последствиями своей антироссийской риторики, в частности, вводимых санкционных ограничений на фоне ситуации на Украине. Об этом в воскресенье, 28 августа, рассказал в интервью австрийскому изданию Kronen Zeitung глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«<…> Мы ограничиваем экономические возможности России. Пока экономика России зависит от нефти и газа, им будут нужны наши технологии. У России трудности. И, конечно, мы столкнемся с серьезными вызовами в краткосрочной перспективе. Нельзя отрицать, что цены на газ растут. Но мы должны быть готовы заплатить цену за свободу», — пояснил Боррель.

26 августа в Великобритании заявили о том, что граждане стали чаще покупать солнечные панели из-за повышения тарифов на электроэнергию.

В тот же день финская компания Metsä Tissue заявила об угрозе дефицита туалетной бумаги из-за энергетического кризиса. В условиях высоких цен на энергию вероятны дальнейшие сокращения производства, что может привести к ограничению доступности продукции первой необходимости на рынках.

25 августа президент Сербии Александр Вучич заявил, что наиболее развитые страны Европы оказались перед лицом проблемы отключения электричества на фоне энергетического кризиса. В качестве примера он привел Великобританию, Финляндию, а также Германию, где за предыдущие шесть месяцев цена выросла в пять раз. Вучич не исключил, что с той же проблемой не столкнется Сербия.

Тогда же президент Франции Эммануэль Макрон в ходе вступительного слова к правительству страны заявил, что мир переживает «конец изобилия» и «гражданам придется чем-то жертвовать».

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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