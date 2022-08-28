Россияне стали чаще брать карты с овердрафтом

Российские банки в июле увеличили на четверть выдачу карт с овердрафтом по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом 28 августа сообщили в «Скоринг бюро» .

«Количество выданного «пластика» с овердрафтом в июле подскочило на 26,3%, до максимальных с марта 2020 года 30 тыс. карт. При этом сумма выдач резко выросла — на 14%, до 1,43 млрд рублей», — приводит заявление компании «РИА Новости».

Средний чек по такому виду кредитования уменьшился до минимальных с июля прошлого года 47,7 тыс. рублей. Объем задолженности по картам с овердрафтом увеличился за месяц на 1,4% до 14,8 млрд рублей. Всего россияне держат на руках 607,4 тыс. карт с подключенным овердрафтом.

«В настоящее время наблюдается некоторый рост числа оформляемых овердрафтов, связанный с перетоком зарплатных проектов компаний, которые ранее имели иностранных собственников, из одних банков в иные», — рассказал гендиректор «Скоринг бюро» Олег Лагуткин.

По его словам, текущий рост является временным явлением.

Овердрафт позволяет потребителю пользоваться средствами банка для покупок и снятия наличных денег в банкомате. Задолженность перед банком уменьшается за счет зарплатных поступлений.

23 августа сообщалось, что в текущем году россияне взяли 40,36 тыс. автокредитов на общую сумму 48,5 млрд рублей. Средний чек по автокредиту сохранился на уровне 1,2 млн рублей.