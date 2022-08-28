В Москве и области продлили «оранжевый» уровень погодной опасности

В Москве и Московской области до 21:00 29 августа продлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом 28 августа сообщил Гидрометцентр.

«Погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — заявили в организации.

Продление связано с сохраняющейся высокой температурой воздуха, которая может доходить днем до 34 градусов.

Синоптики предупредили также о чрезвычайной пожароопасности в столичном регионе.

28 августа ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что этот день станет последним в затянувшейся засухе в Москве. В течение воскресенья в столице сохранится облачная погода без значительных осадков. Температура воздуха при этом прогреется до +30 градусов.