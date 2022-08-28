Под Бахмутом уничтожены огневые точки ВСУ с помощью ракет БМП-3

Под Бахмутом уничтожены огневые точки вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 28 августа сообщают «РИА Новости».

Удар по позициям был произведен управляемыми ракетами БМП-3.

27 августа военные Вооруженных сил России (ВС РФ) уничтожили в Днепропетровской области склад боеприпасов с ракетами к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS и снарядами к американским гаубицам M777.

25 августа российские военные поразили пять украинских боевых самолетов на военном аэродроме Миргород в Полтавской области. В результате атаки уничтожены по одному Су-27 и Су-24. Еще два Су-27 и один Су-24 получили критические повреждения.

24 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что специальная военная операция РФ по защите Донбасса идет по плану, все задачи будут выполнены.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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