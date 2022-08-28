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Россиянам рассказали об изменениях в техосмотре автомобилей с 1 сентября

Эксперт Зубриський рассказал об изменениях в техосмотре автомобилей с 1 сентября
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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С 1 сентября изменятся требования к техосмотру легковых автомобилей. Об этом 28 августа рассказал «Прайму» доцент кафедры «Наземные транспортные средства» Московского политеха Сергей Зубриський.

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Водители освобождены от требования предъявлять аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки. Также исключено из-под контроля падение капель масел и рабочих жидкостей в основных агрегатах транспорта. Помимо этого будет измеряться высота рисунка протектора, а не остаточная глубина, как это было раньше.

Зубриський напомнил, что техосмотр отменен для легковых автомобилей и мотоциклов, которые используются в личных целях. Однако при наличии визуальных неисправностей эксплуатация машин все-таки не допускается.

При этом транспортные средства, которые следуют за рубеж, должны соответствовать международным требованиям и проходить техосмотр.

19 августа стал известен среднегодовой пробег легковых автомобилей в России. В 2022 году он составил 18,7 тыс. км, увеличившись за три года на 3,7 тыс. км.

11 августа стало известно, что продажи подержанных машин в июле 2022 года выросли по всей России. По данным специалистов, на Дальнем Востоке перерегистрации выросли наиболее ощутимо, на 15%.

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