Эндокринолог назвала причину холодных рук у ребенка

Если у ребенка постоянно холодные руки, это может быть сигналом о проблемах с кровообращением, нарушениях в работе вегетативной нервной системы в целом и щитовидной железы. Эти и другие причины в воскресенье, 28 августа, перечислила врач-эндокринолог Ирина Зятикова.

К другим тревожным звонкам относятся нейроциркулярная дистония или спазм мышц и сосудов, а также гормональный дисбаланс. В случае если при этом у ребенка наблюдаются потеря аппетита или веса, постоянная усталость, необходимо срочно проконсультироваться со специалистом, убеждена врач.

«Часто зябкость конечностей возникает при дисфункции щитовидной железы, гипотиреозе, — состоянии, характеризующимся дефицитом тиреоидных гормонов в организме. В норме гормоны щитовидной железы усиливают выработку тепла из коричневого жира. При гипотиреозе эти процессы угнетаются, больной испытывает постоянное чувство холода», — рассказала Зятикова в беседе с «Газетой.Ru».

20 августа врач-эндокринолог Европейского медицинского центра Анас Альфарадж указал, что к признакам повышенного сахара в крови относятся снижение массы тела и выпадение волос.