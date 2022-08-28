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Экс-посол Украины в Германии отменил приглашение премьеру Саксонии

Экс-посол Украины в Германии Мельник отменил приглашение премьеру Саксонии Кречмеру
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Фото: Global Look Press/IMAGO/M. Popow
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Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник отменил приглашение премьер-министру Михаэлю Кречмеру посетить страну. Об этом он заявил 28 августа в Twitter.

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«Господин Кречмер, своей абсурдной риторикой о замораживании <спецоперации> вы играете на руку [президенту России Владимиру] Путину <...>. Я пригласил вас на Украину. Это приглашение было отменено. Вы нежелательны. Точка», — заявил экс-посол.

Заявление о том, что Берлин должен в первую очередь работать над «замораживанием» конфликта вокруг Украины, выступив посредником в его урегулировании, Кречмер впервые сделал еще 19 июля. Как передает издание RND, политик считает, что если конфликт продолжится в том же духе, есть риск потери экономической мощи, необходимой для обеспечения безопасности и сохранения конкурентоспособности.

В ответ на это заявление Мельник нагрубил Кречмеру, предложив ему засунуть голову в морозильную камеру.

9 июля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника с должности посла страны в Германии. Помимо него были уволены послы страны в Венгрии, Чехии, Норвегии и Индии. Украинский лидер объяснил увольнения послов ротацией.

Мельник известен скандальными высказываниями. Так, 30 июня в беседе с немецкими журналистами он сравнил националиста Степана Бандеру с Робин Гудом.

Кроме того, в мае он назвал канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой из-за его отказа ехать в Киев после заявления украинских властей о нежелании принимать у себя президента Германии. Его высказывания не раз критиковали жители Германии.

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