Момент поджога BMW чиновника Минобороны России попал на видео

Момент совершенного накануне поджога автомобиля BMW высокопоставленного чиновника Министерства обороны России во дворе дома на Ленинградском шоссе в Москве попал на видео. Кадры оказались 28 августа в распоряжении «Известий».

На записи видно, как неизвестная женщина облила авто бензином из канистры, а после подожгла. На место были вызваны экстренные службы, которые потушили возгорание.

Подозреваемую задержал сын потерпевшего и доставил в правоохранительные органы для дальнейшего выяснения всех обстоятельств произошедшего.

В мае прошлого года в Москве на Ленинградском проспекте на открытой парковке загорелись четыре автомобиля. В результате происшествия никто не пострадал.