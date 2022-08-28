Туристический автобус попал в ДТП на западе Турции. Об этом 28 августа сообщает портал Haberler.

Авария произошла в приморском городе Муданья, куда автобус следовал из Кютахьи. Транспортное средство врезалось в ограждение недалеко от места назначения.

По предварительным данным, два человека погибли, остальным оказывается медицинская помощь. Всего в салоне находились 47 человек.

25 августа автобус, направлявшийся из Антальи в Стамбул с 34 пассажирами в салоне, перевернулся на трассе в районе города Денизли. Причиной аварии стала скользкая после дождей дорога. 28 человек были отправлены в больницы за медицинской помощью, остальные поехали дальше на другом автобусе.

Накануне, 24 августа, пассажирский автобус врезался в грузовик в турецкой провинции Сакарья. Не менее 25 человек пострадали. По словам одного из пассажиров, такси посигналило автобусу, когда тот начал сдавать вправо. Грузовик впереди двигался медленно, когда автобус влетел в него сзади.