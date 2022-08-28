США расширили поставки оружия Украине по морю. Онлайн спецоперации 28 августа

Текстовая трансляция



Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардией Ярослава Сподара. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины. О причинах увольнения не сообщается. Сподар был назначен заместителем командующего Нацгвардией в мае 2014 года указом исполнявшего обязанности президента Украины Александра Турчинова.







Украинские войска за 1 час 35 минут обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево, выпущено восемь снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров, шесть мин калибром 120 миллиметров и шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.



Глава Нафтогаза предупредил украинцев о «самой холодной зиме» десятилетия. Жителям Украины рекомендовали запастись одеялами и теплой одеждой на случай, если температура на улице опустится ниже десяти градусов мороза. Температура в помещениях в стране этой осенью и зимой будет не выше 18 градусов тепла.



Перекрытие газа по трубопроводу «Северный поток» нанесет «смертельный удар» по Европе, заявил аналитик издания Daily Express Тибо Спирле. С 31 августа по 2 сентября Россия приостановит работу газопровода, напомнил аналтик. По его словам, в Европе опасаются, что Москва может продлить перекрытие на более длительный срок.



Учебники с утверждениями об «агрессии России» и о европейской принадлежности украинцев нашли спецслужбы Луганской Народной Республики в одной из школ освобожденного Северодонецка в Донбассе, рассказала РИА Новости сотрудник спецподразделения ЛНР. Также в школе были обнаружены плакаты, прославляющие Украинскую повстанческую армию (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).



Мирная жительница 1949 года рождения погибла в Петровском районе Донецка при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.



Акция французских общественных организаций в память о российской журналистке Дарье Дугиной прошла в Ницце. Как сообщил ТАСС французский писатель и историк Дмитрий де Кошко, принявший участие в мемориальной церемонии, почтить память убитой журналистки собрались в центре города более 150 французов.



Вооруженные силы Украины выпустили пять осветительных мин по прибрежной территории Запорожской АЭС, чтобы вызвать пожар, сообщается в телеграм-канале военно-гражданской администрации Энергодара.



Специалисты выясняют степень нанесенного Запорожской АЭС ущерба от удара боевого беспилотника Вооруженных сил Украины по спецкорпусу, где хранилось американское ядерное топливо, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.



Разлив нефтепродуктов из нефтехранилищ морского торгового порта города Бердянска на подконтрольной РФ территории Запорожской области зафиксирован в прибрежной зоне, сообщили во временной администрации города.



Житель Макеевки погиб в результате обстрела со стороны ВС Украины, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. По данным представительства, погибший мужчина был 1967 года рождения.



Владимир Зеленский провел секретное совещание с представителями сферы безопасности Украины, посвященное ситуации на фронте, говорится на его сайте. Помимо ситуации на фронте участники совещания обсудили потребности войск и координацию с «партнерами» Украины, а также рассмотрели исполнение предварительных приказов Зеленского. Отмечается, что на встрече присутствовали руководители украинских войск, разведорганов, главы минобороны, МВД и СБУ.



Система противовоздушной обороны сработала в районе Севастополя. По предварительным данным, был сбит беспилотник над морем в районе мыса Херсонес, сообщил губернатор Михаил Развожаев.



Глава правления компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что без финансовой помощи Запада Украина будет испытывать недостаток газа зимой, что может привести к отключениям электричества на большой части страны.



Российские военнослужащие, охраняющие периметр АЭС в Энергодаре на подконтрольной РФ части Запорожской области, сбили украинский беспилотник над спецкорпусом, сообщили в пресс-службе городской администрации. После удара о крышу произошла детонация носимого заряда, однако никаких инфраструктурных повреждений и человеческих жертв нет.



Украинские войска за 45 минут обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку, всего выпущено 16 снарядов калибра 155 миллиметров и пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.



США на фоне отказа России поддержать итоговый документ Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружие намерены продолжать призывать Москву прекратить боевые действия в районе Запорожской АЭС и передать Киеву контроль над станцией, говорится в заявлении Госдепартамента.



МВД Австрии не подтверждает распространенные в мессенджерах и соцсетях данные о якобы произошедшем убийстве украинской гражданки Натальи Вовк - исполнительницы покушения на российскую журналистку Дарью Дугину.



Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что распространение антироссийских санкций на сферу энергетики стало фундаментальной ошибкой Евросоюза, вызвавшей рост цен на энергоносители.



Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил Российской Федерации обнаружили и обезвредили 30 различных боеприпасов, в том числе и от тактического ракетного комплекса «Точка-У», на территории мариупольского завода «Азовмаш», рассказал командир группы разминирования.



Свыше 11 тысяч абонентов остаются без электричества в жилых массивах Первомайска в Луганской Народной Республике, сообщил мэр города Сергей Колягин.



Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра и 13 снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.



Каховскую ГЭС и Новую Каховку в Херсонской области за день трижды обстреляли ВСУ. В центре города произошел пожар, заявил глава ВГА района Владимир Леонтьев.







Граффити с убитой в Москве политологом Дарьей Дугиной появилось в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости. Граффити появилось на лестнице Бранкова моста через реку Сава в центре города. Портрет погибшей размещен на фоне полосок российского и сербского флагов, а также надписи на русском языке: «Русская смерть это девушка, которая улетает в небо. Белые косички и августовские дожди».



Административное здание повреждено в сельскохозяйственном предприятии города Сватово при обстреле со стороны ВСУ из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.



Власти не исключают, что химпредприятие «Азот» в Северодонецке Луганской Народной Республики восстановит работу. Об этом сообщил в воскресенье журналистам и. о. главы администрации города Николай Моргунов.



Мэр украинской Одессы Геннадий Труханов заявил, что снесенные в городе памятники нужно заменить такими, которые не придется снова менять через 10 лет.



Главы МИД стран Евросоюза на этой неделе планируют приостановить действие соглашения о визах с Россией, передает The Financial Times.



Жители Франции начали запасаться дровами из-за цен на электричество​, пишет France info.



Философ Александр Дугин считает, что его дочь Дарья Дугина погибла «за русскую идею, за идею религиозную, за идею православную, за идею державную, за защиту нашего народа, нашего государства».



ВКС России поразили цеха завода «Мотор Сич», предназначенные для ремонта вертолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.



Организаторов заезда на сверхдорогих автомобилях следует привлекать к тыловым хозяйственным работам спецоперации на Украине, глядишь и "мозги встанут на место", считает первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.



Торжественные линейки 1 сентября отменили в ряде городов ЛНР по соображениям безопасности, сообщили главы городских администраций.



Технический персонал контролирует техническое состояние ЗАЭС после обстрелов ВСУ, радиационная обстановка в районе станции в норме, сообщили в Минобороны РФ.



Радиационная обстановка на ЗАЭС остается в норме, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.



МО Греции опровергло заявление Турции, что Афины задействовали С-300 против ее F-16 над Эгейским морем, сообщил греческий новостной сайт Newsbomb.gr.



ВС РФ с начала спецоперации уничтожили свыше 1,8 тыс украинских беспилотников, заявили в Минобороны России.



Силы ПВО РФ за сутки перехватили 28 снарядов РСЗО "Ольха" и HIMARS, сбили ракету "Точка-У", сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.



Более 100 националистов уничтожено в центре подготовки резерва ВСУ в Славянске, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.



Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в случае избрания в сентябре лидером правящей Консервативной партии и премьер-министром Соединенного Королевства на смену Борису Джонсону намерена пойти на крупнейшее сокращение НДС в истории страны - с 20% до 15% - стало бы крайним шагом в борьбе с резко растущей стоимостью жизни.



Американский производитель компьютеров и серверов Dell окончательно ушел из России, подтвердил Reuters представитель компании Марк Сиеменас.



Около 50 тыс. беженцев с Украины, нашедших убежище в Соединенном Королевстве, могут оказаться в следующем году без жилья. Такой прогноз приводит в воскресенье газета The Guardian.



В Гагаузской автономии Молдавии может не хватить в полном объеме дров на зиму, заявил глава одного из районов региона Иван Топал.



Евросоюз в краткосрочной перспективе столкнётся с серьёзными вызовами в связи с антироссийскими санкциями из-за ситуации на Украине, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.



Более 3,7 млн беженцев прибыли в РФ с территории Украины и Донбасса с февраля, сообщили ТАСС в силовых структурах.



Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что последующие месяцы будут тяжелыми для британцев, а счета за электроэнергию - умопомрачительными.



ЧВК «Вагнер» уничтожила украинских военных под Бахмутом при помощи управляемых ракет, сообщает РИА Новости.



Из украинских портов вышли шесть судов с зерном, сообщило министерство национальной обороны Турции.



Поток граждан, въезжающих с подконтрольных Украине территорий в Запорожскую область, увеличился в разы, люди приезжают, узнав от родных реальную ситуацию, заявил в интервью РИА Новости глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.



Анкара обвинила Грецию в запуске ракеты из С-300 по турецким самолетам, выполняющим разведывательную миссию, передает телеканал CNN Türk со ссылкой на источники в минобороны Турции.



Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не одинока в своем сопротивлении введению санкций против энергоносителей из России, и назвал выступающие против антироссийских санкций страны.



Украинские войска за сутки потеряли более 30 человек и РСЗО БМ-27 "Ураган", сообщает Народная милиция ДНР.



Болгария не будет заключать с «Газпромом» новые договоры о поставках газа, но намерена обсудить поставки в рамках действующего соглашения, заявил болгарский вице-премьер по экономической политике технического правительства Христо Алексиев.



ВСУ за сутки в боях с Народной милицией ЛНР потеряли до 45 человек, сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.



Конфликт на Украине может затянуться, но украинцам следует быть уверенными в том, что Германия окажет стране многолетнюю поддержку в случае чрезвычайной ситуации, пообещала глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью Bild



Военнослужащие Национальной гвардии Украины, охранявшие Запорожскую атомную электростанцию, переходят на службу в российские подразделения и получают российское гражданство. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью Радио «Комсомольская правда».







В конце августа Пентагон заявил, что в пакете военной помощи Украине в ближайшие месяцы будут поставлены шесть передвижных ЗРК NASAMS и другие вооружения. NASAMS расшифровывается буквально как "норвежский усовершенствованный комплекс класса "земля–воздух". Это совместный продукт компаний из Норвегии и США.



Премьер Албании Эди Рама назвал смешными обвинения в шпионаже против задержанных двух россиян и украинца. Он отметил, что в военных объектах, на которые они пытались проникнуть, нет света из-за долгов, а сами обвиняемые приехали к заводу на спортивном автомобиле.



Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник передумал звать премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера в Киев. Поводом для этого стало заявление премьера земли ФРГ о необходимости заморозить военные действия на Украине и начать переговоры.



Журналист The National Interest раскрыл ошибку американской разведки относительно планов России на Украине. Он считает, что у США не было четкого представления о том, как будет действовать Москва, поэтому Вашингтон всеми силами старался раздувать угрозу в информационном пространстве.



ВС КНР приведены в боевую готовность после прохода крейсеров США по Тайваньскому проливу.



Президента Франции Эммануэля Макрона, находившегося с визитом в Алжире, в городе Оране встретила враждебно настроенная толпа, которая выкрикивала оскорбления в его адрес.



Правительство ФРГ тайно создало холдинг для возможной оперативной национализации компании Securing Energy for Europe (SEFE) - бывшей германской дочки "Газпрома" Gazprom Germania GmbH, сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении учредительные документы.



Польша и Чехия будут патрулировать небо над Словакией после того, как она прекратит эксплуатировать истребители МиГ-29 советского производства. Стороны подписали соответствующую декларацию. Миссия начнется 1 сентября, передает Польское радио.



Польские производители допустили сбой поставок продуктов из-за цен на газ.



Донецкая Народная Республика (ДНР) полностью обеспечена углем и может его экспортировать, заявил в воскресенье глава ДНР Денис Пушилин.



Российская делегация распространила в Совете Безопасности ООН свидетельства обстрела 25 августа украинскими военными Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).



Женщин на Украине с 1 октября призовут к добровольной мобилизации, но уже сейчас в лесах западной части страны добровольцев обучают военному делу, передает нидерландский портал NOS.



Российские военнослужащие доставили более 76 тонн гуманитарной помощи мирным жителям освобожденных населенных пунктов Харьковской области.



Власти американского города Майами начали выкупать у жителей оружие для последующей отправки на Украину.



Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил за перевод военных на усиленное несение службы.