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США расширили поставки оружия Украине по морю. Онлайн спецоперации 28 августа

Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cpl. Austin Fraley
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США расширили поставки оружия Украине по морю. А власти американского города Майами начали выкупать у жителей оружие для последующей отправки на Украину. Тем временем Россия распространила в Совбезе ООН свидетельства обстрела 25 августа украинскими военными Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). А власти Запорожской области подготовили план эвакуации населения на случай аварии на ЗАЭС. Что происходит на Украине, в России и в мире 24 августа 2022-го на фоне спецоперации по защите Донбасса — в прямой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 21:42
Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардией Ярослава Сподара. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины. О причинах увольнения не сообщается. Сподар был назначен заместителем командующего Нацгвардией в мае 2014 года указом исполнявшего обязанности президента Украины Александра Турчинова.
Сегодня, 21:28
Сегодня, 21:22
Украинские войска за 1 час 35 минут обстреляли Донецк, Горловку и Зайцево, выпущено восемь снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров, шесть мин калибром 120 миллиметров и шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.
Сегодня, 21:17
Глава Нафтогаза предупредил украинцев о «самой холодной зиме» десятилетия. Жителям Украины рекомендовали запастись одеялами и теплой одеждой на случай, если температура на улице опустится ниже десяти градусов мороза. Температура в помещениях в стране этой осенью и зимой будет не выше 18 градусов тепла.
Сегодня, 20:54
Перекрытие газа по трубопроводу «Северный поток» нанесет «смертельный удар» по Европе, заявил аналитик издания Daily Express Тибо Спирле. С 31 августа по 2 сентября Россия приостановит работу газопровода, напомнил аналтик. По его словам, в Европе опасаются, что Москва может продлить перекрытие на более длительный срок.
Сегодня, 20:25
Учебники с утверждениями об «агрессии России» и о европейской принадлежности украинцев нашли спецслужбы Луганской Народной Республики в одной из школ освобожденного Северодонецка в Донбассе, рассказала РИА Новости сотрудник спецподразделения ЛНР. Также в школе были обнаружены плакаты, прославляющие Украинскую повстанческую армию (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ).
Сегодня, 20:18
Мирная жительница 1949 года рождения погибла в Петровском районе Донецка при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
Сегодня, 19:58
Акция французских общественных организаций в память о российской журналистке Дарье Дугиной прошла в Ницце. Как сообщил ТАСС французский писатель и историк Дмитрий де Кошко, принявший участие в мемориальной церемонии, почтить память убитой журналистки собрались в центре города более 150 французов.
Сегодня, 19:56
Вооруженные силы Украины выпустили пять осветительных мин по прибрежной территории Запорожской АЭС, чтобы вызвать пожар, сообщается в телеграм-канале военно-гражданской администрации Энергодара.
Сегодня, 19:47
Специалисты выясняют степень нанесенного Запорожской АЭС ущерба от удара боевого беспилотника Вооруженных сил Украины по спецкорпусу, где хранилось американское ядерное топливо, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Сегодня, 19:42
Разлив нефтепродуктов из нефтехранилищ морского торгового порта города Бердянска на подконтрольной РФ территории Запорожской области зафиксирован в прибрежной зоне, сообщили во временной администрации города.
Сегодня, 19:33
Житель Макеевки погиб в результате обстрела со стороны ВС Украины, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. По данным представительства, погибший мужчина был 1967 года рождения.
Сегодня, 19:30
Владимир Зеленский провел секретное совещание с представителями сферы безопасности Украины, посвященное ситуации на фронте, говорится на его сайте. Помимо ситуации на фронте участники совещания обсудили потребности войск и координацию с «партнерами» Украины, а также рассмотрели исполнение предварительных приказов Зеленского. Отмечается, что на встрече присутствовали руководители украинских войск, разведорганов, главы минобороны, МВД и СБУ.
Сегодня, 19:22
Система противовоздушной обороны сработала в районе Севастополя. По предварительным данным, был сбит беспилотник над морем в районе мыса Херсонес, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Сегодня, 19:18
Глава правления компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что без финансовой помощи Запада Украина будет испытывать недостаток газа зимой, что может привести к отключениям электричества на большой части страны.
Сегодня, 19:14
Российские военнослужащие, охраняющие периметр АЭС в Энергодаре на подконтрольной РФ части Запорожской области, сбили украинский беспилотник над спецкорпусом, сообщили в пресс-службе городской администрации. После удара о крышу произошла детонация носимого заряда, однако никаких инфраструктурных повреждений и человеческих жертв нет.
Сегодня, 18:48
Украинские войска за 45 минут обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку, всего выпущено 16 снарядов калибра 155 миллиметров и пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.
Сегодня, 18:46
США на фоне отказа России поддержать итоговый документ Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружие намерены продолжать призывать Москву прекратить боевые действия в районе Запорожской АЭС и передать Киеву контроль над станцией, говорится в заявлении Госдепартамента.
Сегодня, 18:06
МВД Австрии не подтверждает распространенные в мессенджерах и соцсетях данные о якобы произошедшем убийстве украинской гражданки Натальи Вовк - исполнительницы покушения на российскую журналистку Дарью Дугину.
Сегодня, 17:52
Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что распространение антироссийских санкций на сферу энергетики стало фундаментальной ошибкой Евросоюза, вызвавшей рост цен на энергоносители.
Сегодня, 17:49
Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил Российской Федерации обнаружили и обезвредили 30 различных боеприпасов, в том числе и от тактического ракетного комплекса «Точка-У», на территории мариупольского завода «Азовмаш», рассказал командир группы разминирования.
Сегодня, 17:47
Свыше 11 тысяч абонентов остаются без электричества в жилых массивах Первомайска в Луганской Народной Республике, сообщил мэр города Сергей Колягин.
Сегодня, 17:45
Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра и 13 снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Сегодня, 16:33
Каховскую ГЭС и Новую Каховку в Херсонской области за день трижды обстреляли ВСУ. В центре города произошел пожар, заявил глава ВГА района Владимир Леонтьев.
Сегодня, 16:15
Сегодня, 16:11
Граффити с убитой в Москве политологом Дарьей Дугиной появилось в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости. Граффити появилось на лестнице Бранкова моста через реку Сава в центре города. Портрет погибшей размещен на фоне полосок российского и сербского флагов, а также надписи на русском языке: «Русская смерть это девушка, которая улетает в небо. Белые косички и августовские дожди».
Сегодня, 15:15
Административное здание повреждено в сельскохозяйственном предприятии города Сватово при обстреле со стороны ВСУ из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Сегодня, 15:13
Власти не исключают, что химпредприятие «Азот» в Северодонецке Луганской Народной Республики восстановит работу. Об этом сообщил в воскресенье журналистам и. о. главы администрации города Николай Моргунов.
Сегодня, 15:09
Мэр украинской Одессы Геннадий Труханов заявил, что снесенные в городе памятники нужно заменить такими, которые не придется снова менять через 10 лет.
Сегодня, 14:47
Главы МИД стран Евросоюза на этой неделе планируют приостановить действие соглашения о визах с Россией, передает The Financial Times.
Сегодня, 14:33
Жители Франции начали запасаться дровами из-за цен на электричество​, пишет France info.
Сегодня, 14:31
Философ Александр Дугин считает, что его дочь Дарья Дугина погибла «за русскую идею, за идею религиозную, за идею православную, за идею державную, за защиту нашего народа, нашего государства».
Сегодня, 14:23
ВКС России поразили цеха завода «Мотор Сич», предназначенные для ремонта вертолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Сегодня, 14:21
Организаторов заезда на сверхдорогих автомобилях следует привлекать к тыловым хозяйственным работам спецоперации на Украине, глядишь и "мозги встанут на место", считает первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
Сегодня, 14:21
Торжественные линейки 1 сентября отменили в ряде городов ЛНР по соображениям безопасности, сообщили главы городских администраций.
Сегодня, 14:01
Технический персонал контролирует техническое состояние ЗАЭС после обстрелов ВСУ, радиационная обстановка в районе станции в норме, сообщили в Минобороны РФ.
Сегодня, 13:52
Радиационная обстановка на ЗАЭС остается в норме, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Сегодня, 13:47
МО Греции опровергло заявление Турции, что Афины задействовали С-300 против ее F-16 над Эгейским морем, сообщил греческий новостной сайт Newsbomb.gr.
Сегодня, 13:46
ВС РФ с начала спецоперации уничтожили свыше 1,8 тыс украинских беспилотников, заявили в Минобороны России.
Сегодня, 13:17
Силы ПВО РФ за сутки перехватили 28 снарядов РСЗО "Ольха" и HIMARS, сбили ракету "Точка-У", сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Сегодня, 13:16
Более 100 националистов уничтожено в центре подготовки резерва ВСУ в Славянске, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Сегодня, 12:45
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в случае избрания в сентябре лидером правящей Консервативной партии и премьер-министром Соединенного Королевства на смену Борису Джонсону намерена пойти на крупнейшее сокращение НДС в истории страны - с 20% до 15% - стало бы крайним шагом в борьбе с резко растущей стоимостью жизни.
Сегодня, 12:43
Американский производитель компьютеров и серверов Dell окончательно ушел из России, подтвердил Reuters представитель компании Марк Сиеменас.
Сегодня, 12:33
Около 50 тыс. беженцев с Украины, нашедших убежище в Соединенном Королевстве, могут оказаться в следующем году без жилья. Такой прогноз приводит в воскресенье газета The Guardian.
Сегодня, 12:15
В Гагаузской автономии Молдавии может не хватить в полном объеме дров на зиму, заявил глава одного из районов региона Иван Топал.
Сегодня, 12:15
Евросоюз в краткосрочной перспективе столкнётся с серьёзными вызовами в связи с антироссийскими санкциями из-за ситуации на Украине, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Сегодня, 12:05
Более 3,7 млн беженцев прибыли в РФ с территории Украины и Донбасса с февраля, сообщили ТАСС в силовых структурах.
Сегодня, 11:50
Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что последующие месяцы будут тяжелыми для британцев, а счета за электроэнергию - умопомрачительными.
Сегодня, 11:32
ЧВК «Вагнер» уничтожила украинских военных под Бахмутом при помощи управляемых ракет, сообщает РИА Новости.
Сегодня, 11:07
Из украинских портов вышли шесть судов с зерном, сообщило министерство национальной обороны Турции.
Сегодня, 11:07
Поток граждан, въезжающих с подконтрольных Украине территорий в Запорожскую область, увеличился в разы, люди приезжают, узнав от родных реальную ситуацию, заявил в интервью РИА Новости глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
Сегодня, 11:00
Анкара обвинила Грецию в запуске ракеты из С-300 по турецким самолетам, выполняющим разведывательную миссию, передает телеканал CNN Türk со ссылкой на источники в минобороны Турции.
Сегодня, 10:50
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не одинока в своем сопротивлении введению санкций против энергоносителей из России, и назвал выступающие против антироссийских санкций страны.
Сегодня, 10:44
Украинские войска за сутки потеряли более 30 человек и РСЗО БМ-27 "Ураган", сообщает Народная милиция ДНР.
Сегодня, 10:42
Болгария не будет заключать с «Газпромом» новые договоры о поставках газа, но намерена обсудить поставки в рамках действующего соглашения, заявил болгарский вице-премьер по экономической политике технического правительства Христо Алексиев.
Сегодня, 10:16
ВСУ за сутки в боях с Народной милицией ЛНР потеряли до 45 человек, сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
Сегодня, 10:05
Конфликт на Украине может затянуться, но украинцам следует быть уверенными в том, что Германия окажет стране многолетнюю поддержку в случае чрезвычайной ситуации, пообещала глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью Bild
Сегодня, 10:00
Военнослужащие Национальной гвардии Украины, охранявшие Запорожскую атомную электростанцию, переходят на службу в российские подразделения и получают российское гражданство. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью Радио «Комсомольская правда».
Сегодня, 09:55
Сегодня, 09:52
В конце августа Пентагон заявил, что в пакете военной помощи Украине в ближайшие месяцы будут поставлены шесть передвижных ЗРК NASAMS и другие вооружения. NASAMS расшифровывается буквально как "норвежский усовершенствованный комплекс класса "земля–воздух". Это совместный продукт компаний из Норвегии и США.
Сегодня, 09:51
Премьер Албании Эди Рама назвал смешными обвинения в шпионаже против задержанных двух россиян и украинца. Он отметил, что в военных объектах, на которые они пытались проникнуть, нет света из-за долгов, а сами обвиняемые приехали к заводу на спортивном автомобиле.
Сегодня, 09:36
Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник передумал звать премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера в Киев. Поводом для этого стало заявление премьера земли ФРГ о необходимости заморозить военные действия на Украине и начать переговоры.
Сегодня, 09:36
Журналист The National Interest раскрыл ошибку американской разведки относительно планов России на Украине. Он считает, что у США не было четкого представления о том, как будет действовать Москва, поэтому Вашингтон всеми силами старался раздувать угрозу в информационном пространстве.
Сегодня, 09:34
ВС КНР приведены в боевую готовность после прохода крейсеров США по Тайваньскому проливу.
Сегодня, 09:33
Президента Франции Эммануэля Макрона, находившегося с визитом в Алжире, в городе Оране встретила враждебно настроенная толпа, которая выкрикивала оскорбления в его адрес.
Сегодня, 09:17
Правительство ФРГ тайно создало холдинг для возможной оперативной национализации компании Securing Energy for Europe (SEFE) - бывшей германской дочки "Газпрома" Gazprom Germania GmbH, сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на оказавшиеся в ее распоряжении учредительные документы.
Сегодня, 09:10
Польша и Чехия будут патрулировать небо над Словакией после того, как она прекратит эксплуатировать истребители МиГ-29 советского производства. Стороны подписали соответствующую декларацию. Миссия начнется 1 сентября, передает Польское радио.
Сегодня, 09:03
Польские производители допустили сбой поставок продуктов из-за цен на газ.
Сегодня, 09:03
Донецкая Народная Республика (ДНР) полностью обеспечена углем и может его экспортировать, заявил в воскресенье глава ДНР Денис Пушилин.
Сегодня, 08:48
Российская делегация распространила в Совете Безопасности ООН свидетельства обстрела 25 августа украинскими военными Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
Сегодня, 08:48
Женщин на Украине с 1 октября призовут к добровольной мобилизации, но уже сейчас в лесах западной части страны добровольцев обучают военному делу, передает нидерландский портал NOS.
Сегодня, 08:47
Российские военнослужащие доставили более 76 тонн гуманитарной помощи мирным жителям освобожденных населенных пунктов Харьковской области.
Сегодня, 08:46
Власти американского города Майами начали выкупать у жителей оружие для последующей отправки на Украину.
Сегодня, 08:45
Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил за перевод военных на усиленное несение службы.
Сегодня, 08:44
США расширили поставки вооружения украинскому режиму морским транспортом вместо перевозок по воздуху. Об этом сообщила газета The Washington Post 27 августа со ссылкой на представителей Пентагона.
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