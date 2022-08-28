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Министр обороны Австралии посетит Европу для укрепления связей

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/POOL
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Министр обороны Австралии Ричард Марлз посетит Великобританию, Францию и Германию для укрепления связей с этими странами. Об этом 28 августа рассказало агентство Reuters.

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Поездка пройдет с 29 августа по 1 сентября и станет первой поездкой министра в эти страны. По словам Марлза, главная цель поездки — расширение сотрудничества Австралии с европейскими странами в оборонной сфере.

В ходе визита Марлз встретится со своими иностранными коллегами, провести круглый стол с представителями оборонной промышленности Великобритании, ФРГ и Франции, а также посетит британские верфи.

«Наши отношения с Соединенным Королевством являются историческими и взаимовыгодными и находят свое отражение в нашей неизменной приверженности AUKUS», — прокомментировал свою поездку в Британию министр.

Кроме того, Марлз надеется «восстановить и возобновить» двусторонние отношения с французским оборонным ведомством после того, как Австралия расторгла контракт на €555 млн с французской военной верфью Naval Group.

19 августа минобороны Австралии сообщило о том, что в стране начались масштабные военные учения под названием Pitch Black. В них приняли участие более 100 самолетов и 2500 человек из Австралии, Франции, Германии, Канады, Индонезии, Индии, Японии, Малайзии, Новой Зеландии, Сингапура, Таиланда, Великобритании, Республики Корея, Филиппин и Нидерландов.

29 июня Ричард Марлз рассказал, что минобороны Австралии планирует в марте 2023 года объявить о деталях создания атомных подводных лодок в рамках партнерства AUKUS. В течение девяти месяцев правительство Австралии также определит, нужен ли ей «временный» подводный флот с обычными двигателями.

Трехстороннее партнерство в сфере безопасности AUKUS появилось 15 сентября 2021 года путем подписания соглашения между представителями Австралии, Великобритании и США. Ради новых атомных подлодок от Вашингтона и Лондона Канберра расторгла с Парижем договор на поставку 12 ударных субмарин стоимостью $66 млрд и спровоцировала дипломатический скандал. При этом эксперты указывали, что новый альянс может быть направлен против Китая.

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