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Власти Запорожской области подготовили план эвакуации населения на случай аварии на ЗАЭС

ВГА Запорожской области Балицкий заявил о готовности региона к любому развитию событий на ЗАЭС
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) готовы к любому развитию событий, проработан даже план эвакуации населения в случае необходимости. Об этом сообщил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий 28 августа.

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«В настоящее время Запорожская АЭС работает в обычном режиме, уровень радиации находится в норме. Но, зная коварство, безрассудность и безжалостность киевского режима к людям, которых он в публичной риторике называет своими гражданами, мы, разумеется, подготовились к любому развитию ситуации, и потому разработали план эвакуации населения в случае возникновения такой необходимости», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Балицкий добавил, что ЗАЭС с 18 июля практически ежедневно обстреливается со стороны подконтрольных украинскому режиму территорий, с правого берега Днепра — из населенных пунктов Марганец и Никополье.

«Повреждены вспомогательные системы обеспечения станции, а также объекты жизнеобеспечения Энергодара. При обстреле района ТЭС погибли два мирных жителя», — рассказал Балицкий.

27 августа официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что украинские боевики за сутки трижды обстреляли территорию ЗАЭС. По его словам, боевики смогли запустить четыре снаряда на крышу спецкорпуса № 1 станции со 168 сборками американского ядерного топлива фирмы «Вестингхаус». Всего было выпущено 17 снарядов.

За день до этого Евгений Балицкий заявил об отключении двух энергоблоков ЗАЭС после срабатывания системы защиты. По его словам, в результате удара со стороны вооруженных формирований Украины по линиям электропередачи в районе АЭС произошло возгорание охранной зоны ВЛ-750 кВ, которое спровоцировало замыкание. После ликвидации пожара один блок был запущен, а также проведены работы по запуску второго энергоблока.

Запорожская АЭС взята под охрану российских сил в рамках проведения специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса. Как отметил 11 августа постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН, уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев, вероятно, планирует использовать станцию для чудовищных провокаций.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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