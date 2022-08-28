Вице-премьер Болгарии Алексиев заявил об отказе обсуждать новый договор с «Газпромом»

Временное правительство Болгарии не намерено вести переговоры с «Газпром экспортом» о новых контрактах, заявил вице-премьер по экономической политике технического правительства страны Христо Алексиев в субботу, 27 августа.

«Болгарское правительство не намерено вести переговоры о новом краткосрочном, среднесрочном или долгосрочном контракте с «Газпром экспортом». Только в рамках существующего договора. Мы считаем, что такое решение не следует принимать временному правительством. Только кабинет министров и парламент могут решать подобные вопросы», — говорится в сообщении на сайте болгарского правительства по итогам переговоров о Алексиева с гендиректором дирекции «Энергетика» Европейской комиссии.

Алексиев так же уведомил ЕК о предпринятых кризисным штабом болгарского правительства мерах по предотвращению потенциального энергетического кризиса.

Для этого будет завершен и введен в эксплуатацию 1 октября интерконнектор между Болгарией и Грецией, стабилизирована финансовая ситуация и обеспечена ликвидность «Булгаргаза». Также власти намерены искать экономические механизмы достижения приемлемой цены на природный газ, добавила «Газета.Ru».

Исполняющий обязанности министра энергетики Розен Христов 26 августа заявлял, что правительство Болгарии сообщило «Газпрому» о готовности возобновить переговоры по поставкам российского газа в страну. Он уточнил, что Болгария по-прежнему покупает российский газ, только через посредников и «платит сверху 30%».

25 августа Христов отметил, что цена сжиженного природного газа (СПГ) на 50% выше стоимости поставок газа из РФ по контракту с «Газпромом». Энергоресурс российской компании — второй по дешевизне после азербайджанского газа, отметил он. 22 августа Христов также заявлял, что Болгария проведет переговоры с «Газпромом» по вопросу возобновления поставок газа.

27 апреля «Газпром» приостановил поставки газа «Булгаргазу» из-за того, что Болгария не стала оплачивать его в рублях. После этого правительство республики завило, что собирается найти альтернативных поставщиков, но на фоне грядущего кризиса и вследствие принимаемых им решений было отправлено в отставку.