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Эксперты назвали сезон ураганов в США новой угрозой энергорынку Европы

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/m67
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Стабильность поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) может нарушиться из-за сезона ураганов в США, рассказали эксперты Центра развития энергетики (ЦРЭ) в субботу, 27 августа.

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«Влияние на рынок зависит от объема вызванных разрушений, но поскольку США стали крупнейшим поставщиком СПГ и нефтепродуктов в Европу, потенциальные последствия могут быть значительными», — сообщили в ЦРЭ в беседе с «РИА Новости».

Сильный ураган, подобный прошлогодней «Иде», может вызвать сбой отгрузки СПГ с экспортных терминалов в Мексиканском заливе, а это может сократить поставки топлива на мировой рынок почти на 300 млн кубометров в сутки (в регазифицированном виде).

«Также вероятно снижение добычи [нефти] на платформах в Мексиканском заливе. В прошлые годы крупные ураганы приводили к перебоям в размере 600–700 тыс. баррелей в сутки», — полагают эксперты.

По сведениям аналитической компании Rystad Energy, сезон ураганов в США набирает обороты. Пик его активности обычно наступает в середине августа — середине ноября. В среду, 24 августа, компания со ссылкой на Национальный центр США слежения за ураганами (NHC) сообщала, что развивающаяся в Атлантическом океане «метеоактивность» может перерасти в тропический шторм в ближайшие пять дней с вероятностью 30%.

По прогнозам Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), нынешний сезон ураганов ожидается более интенсивным, чем в прошлые годы. Ожидается 6–8 ураганов, 3–5 из которых — крупные.

«Даже один крупный ураган может вызвать перебои в отгрузках СПГ из Мексиканского залива на 1–2 недели. В случае повреждения каких-либо СПГ-заводов последствия для газового рынка будут более продолжительными», —отметили эксперты ЦРЭ.

17 августа президент американской консалтинговой фирмы Lipow Oil Associates Энди Липау заявил, что цены на природный газ в Европе примерно в семь раз выше, чем в США. Он напомнил, что газовый кризис в Европе вызван ее зависимостью от энергоносителей из России, которая сократила поставки природного газа в ответ на западные санкции.

Днем ранее, 16 августа, Великобритания, согласно данным энергетической аналитической компании Kpler, начала импортировать сжиженный природный газ из Австралии на фоне энергетического кризиса в Европе. Австралия не поставляла СПГ в Европу с 2016 года.

Санкционное давление на Россию и ее международных партнеров усилилось после начала специальной военной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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