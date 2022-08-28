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The Sun узнала о намерении школ Британии купить свитеры детям из-за энергокризиса

The Sun заявила, что директора школ Великобритании рассматривают возможность покупать свитеры детям из-за энергокризиса
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Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Frank Hoermann
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В Великобритании директора школ рассматривают возможность снижения температуры в классах и покупки свитеров ученикам из малообеспеченных семей, чтобы этой зимой они не замерзли, потому что цены на электроэнергию взлетают. Об этом сообщила газета The Sun в субботу, 27 августа.

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«Что бы ни случилось, мы должны сохранить отопление в школах. Мы не можем позволить ученикам замерзнуть. Возможно, придется понизить температуру на один-два градуса и попросить всех носить джемперы. Но у нас много учеников из малообеспеченных семей, так что предоставить одежду придется нам», — сказал один из опрошенных изданием директоров, глава сети средних школ Oasis Academies Стив Чалк.

Он добавил, что число детей, которые берут бесплатные завтраки в школах, в ближайшее время может вырасти. По мнению Чалка, так родители постараются сэкономить семейный бюджет.

Как сообщается в публикации, руководство общеобразовательных учреждений рассматривает пути обхода высоких счетов за электричество, после того как цены взлетели до $3500 за 1 тыс. куб. м. Однако отмечается, что средний годовой счет за электричество в Британии может достичь £6 тыс. ($7,1 тыс.) в апреле 2023 года.

25 августа стало известно, что жители Европы массово закупают одеяла с подогревом и портативные обогреватели в надежде сэкономить на электроэнергии зимой. Отмечается, что возникший в Европе энергетический кризис спровоцировал рост цен на электроэнергию, который ударил по жителям региона.

26 августа агентство Bloomberg сообщило о том, что ряд европейских стран принимает меры по сокращению потребления энергии, включая сокращение времени пребывания в душе и ограничение уличного освещения. По мнению журналистов агентства, Европе ничего не остается делать, кроме как сокращать спрос. Поскольку оптовые цены продолжают расти, необходимость в жестких мерах экономии электроэнергии повышается.

В апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут цены, а инфляция зашкаливает.

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