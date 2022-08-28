Юрист Иванова объяснила механизм отмены оплаченного работодателем отпуска

Отмена или перенос установленных заранее дней отпуска возможны с согласия обеих сторон даже в том случае, если отпуск уже был оплачен. Об этом 28 августа рассказала партнер BGP Litigation, юрист Анна Иванова.

Как объяснила Иванова, в случаях когда требуется перенос уже утвержденных отпусков из-за вызова работника по срочной необходимости, при его согласии неиспользованные дни отпуска можно перенести в удобное для работника время. При этом отказать работнику в предоставлении неиспользованного отпуска нельзя.

В случае же если работник сам просит перенести отпуск по семейным обстоятельствам, главным является не вопрос согласия сторон, а возвращения предоставленных ему в рамках оплаты отпуска средств.

«Если работодатели идут навстречу работникам в [вопросе переноса отпуска], то условием переноса должен быть возврат работником полученных отпускных», — заключила Иванова в беседе с агентством «Прайм».

19 июля юрист по трудовому праву hh.ru Татьяна Нечаева рассказала «Известиям», что гарантирует законодательство уходящему в отпуск сотруднику. Прежде всего, специалист уточнила, что срок ежегодного оплачиваемого отпуска в России составляет не менее 28 рабочих дней. У некоторых профессий (например, педагогов и фельдшеров) количество дней для отдыха больше. Также более длинный отпуск может быть положен по состоянию здоровья или возрасту. Так, «каникулы» длятся дольше у несовершеннолетних и инвалидов.