Латвия выпустит монету номиналом €2 в честь Украины в 2023 году

Банк Латвии планирует выпустить монету номиналом в €2 в честь Украины в 2023 году. Об этом 23 августа сообщило издание Latvijas Zinas.

Выпуск монеты будет приурочен к ежегодной акции стран еврозоны, в рамках которой они могут выпускать монеты, посвященные «событиям национального, европейского или мирового значения».

На одной из сторон новой монеты будет изображен подсолнечник, а также украинский националистический лозунг.

«Работа над созданием монеты продолжается, так что она будет выпущена в начале 2023 года. Дизайн монеты согласован с Европейской комиссией и странами еврозоны», — прокомментировал инициативу Банка Латвии его пресс-секретарь Янис Силакалнс.

17 апреля сувенирный магазин Белого дома выставил на продажу коллекцию монет с изображением лица украинского президента Владимира Зеленского. Стоимость монеты $100. Отмечается, что это 32-я монета, представленная в серии «Исторические моменты коллекции монет американского президентства».