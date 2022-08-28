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Украинские беженцы попытались сорвать акцию «Пробег свободы» в Словакии

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Фото: НТВ
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Украинские беженцы попытались сорвать акцию «Пробег свободы», посвященную памяти советских воинов-освободителей Великой Отечественной войны, в словацком городе Банска-Быстрица. Об этом 27 августа рассказало издание Readovka.

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Во время торжественной церемонии по возложению венков к Мемориалу героям Красной армии украинцы попытались освистать процессию, начали выкрикивать антироссийские лозунги и размахивать украинскими флагами.

Отмечается, что местные представители органов правопорядка никак не пресекли поведение украинцев и, более того, попытались воспрепятствовать процессии, пришедшей к мемориалу, возложить венки.

Однако, в конечном итоге собравшимся удалось провести церемонию и мотопробег по 17 словацким населенным пунктам, которые были освобождены Красной Армией от немецко-фашистских захватчиков.

Акция «Пробег свободы» началась 26 августа в Братиславе, в ее открытии принял участие посол России в Словакии Игорь Братчиков. В рамках мероприятия колонна мотоциклистов совершила поездку по местам боевой славы советских солдат.

25 августа британка Клара Магуайр рассказала о неподобающем поведении украинских беженцев, с которым она столкнулась, когда предоставила им приют. Она отдала украинцам две спальни и возила их в разные места, в том числе в польский супермаркет, так как они не могли есть британскую еду. Хуже всего, по словам Магуайр, было полное отсутствие благодарности за помощь, из-за чего она отказалась дальше содержать у себя украинцев.

20 июля польская молодежь города Вроцлава устроила акцию протеста против размещенных в общественном транспорте флагов Украины. Также они предложили подать петицию, согласно которой на общественном транспорте Польши должны появиться польские флаги.

Как заявил 27 июня политолог Александр Асафов, недовольство украинскими беженцами в Европе растет. По его мнению, общество раздражают их потребительское отношение и нежелание интегрироваться. Также он отметил, что страны взяли курс на отмену ранее предоставляемых украинцам льгот, теперь условия для них схожи с теми, которые предлагают приезжим с Ближнего Востока.

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