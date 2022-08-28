Путин утвердил выплаты вынужденным переселенцам из ДНР, ЛНР и с Украины

Президент России Владимир Путин утвердил ежемесячные социальные и пенсионные выплаты для беженцев из Донбасса и с Украины. Соответствующий указ был опубликован 27 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ устанавливает ежемесячные пенсионные выплаты и выплаты по инвалидности в размере 10 тыс. рублей. Направлены они на социальную поддержку граждан Донецкой и Луганской народных республик (ДНР И ЛНР), Украины и лиц без гражданства, которые были вынуждены покинуть территорию этих государств и прибыли в Россию после 18 февраля.

Также указом установлена доплата к ежемесячным соцвыплатам для лиц старше 80 лет, инвалидов I группы и детей-инвалидов в размере 3 тыс. рублей. Ветераны Великой Отечественной войны также получают дополнительные выплаты по 5 тыс. рублей.

Кроме того, указ ввел поддержку для семей с детьми и беременных женщин. Ежемесячные выплаты на каждого ребенка в семье будут составлять 4 тыс. рублей или 10 тыс. рублей в случае, если у детей есть единственный родитель. Для детей под опекой предусмотрена выплата во 15 тыс. рублей, для беременных женщин — по 10 тыс. единовременно и еще 20 тыс. единовременно при рождении ребенка.

Выплаты будут начислены с 1 июля 2022 года «задним числом» и будут производиться до 31 декабря 2022 года, дополняет «Газета.Ru».

Тогда же Владимир Путин подписал указ, позволяющий гражданам ДНР, ЛНР и Украины находиться на территории России бессрочно, а также работать без разрешений на работу и патентов. Они имеют право пребывать в стране, если пройдут фотографирование, медицинское освидетельствование и государственную дактилоскопическую регистрацию.

В конце мая Владимир Путин подписал указ, согласно которому дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также недееспособные лица, являющиеся гражданами ДНР, ЛНР или Украины, могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

23 августа стало известно о том, что число беженцев с Украины и Донбасса достигло отметки в 3,6 млн человек. В пунктах временного размещения находятся 33,5 тыс. человек, остальные прибывшие разместились у родственников или в частном порядке.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, которую начала 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских боевиков. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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