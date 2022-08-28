Умер готовивший для пяти президентов шеф-кондитер Белого дома

Шеф-кондитер Белого дома, который более четверти века готовил сладости для пяти американских президентов, Ролан Меснье, скончался в доме престарелых в пятницу, 26 августа. Об этом сообщила на следующий день The Washington Post.

Ролан Меснье, кондитер французского происхождения, гордился тем, что никогда не подавал одно и то же блюдо дважды. А его девизом была фраза «Совершенство не случайно». Меснье было 78 лет. По словам его сына Джорджа, отец скончался от осложнений, вызванных раком, в городе Берк на севере Вирджинии.

Ролан Робер Меснье родился в Бонне, в сельской местности на востоке Франции, 8 июля 1944 года. Он был седьмым из девяти братьев и сестер. Его отец работал на железной дороге, а мать была домохозяйкой и, по его словам, «прекрасным шеф-поваром».

Он заинтересовался кулинарной карьерой благодаря старшему брату Жану, одному из основных пекарей в кондитерской. В 14 лет Ролан отправился на трехлетнее обучение на кондитера в Безансон. Первый год он мыл полы и кастрюли, прежде чем шеф-повар показал ему, как приготовить круассан.

После обучения он работал в кондитерских и отелях Парижа, а также в Ганновере и Гамбурге в Германии, а также в Лондоне в отеле Savoy.

Работу в Белом доме он получил при администрации 39-го президента США Джимми Картера в 1979 году. Говорят, первая леди Розалинн Картер была очарована его восхитительными низкокалорийными творениями, часто приготовленными с фруктами.

На протяжении многих лет Меснье помогал справиться с тягой к шоколадному муссу Рональду Рейгану и готовил причудливые желе со вкусом кока-колы и черной вишни для четы Клинтон. По словам мастера, его миссия состояла в том, чтобы утешить президентскую семью, живущую под пристальным вниманием общественности, понять ее кулинарные вкусы и пристрастия.

«Если я мог снять это давление на пять минут, значит, я выполнил свою работу. Это была моя роль в Белом доме — вызвать улыбку на лицах членов первой семьи страны», — говорил Меснье.

Шеф-кондитер рассказывал, что стать тем, кем он являлся в профессии, ему помогла Нэнси Рейган. По словам кулинара, узнать, что «она не жаловалась, это было комплиментом» его блюду. Однажды первая леди отказалась от трех разных десертов, которые Меснье преподнес ей на государственном обеде с участием королевы Нидерландов.

Через два дня она перезвонила кондитеру в Белый дом и дала конкретные инструкции: сделайте 14 корзиночек диаметром восемь дюймов и украсьте каждую ручку шестью тюльпанами из сахара, прежде чем наполнять корзиночки шербетом и свежими фруктами.

«Она добавила: «Ролан, у вас есть два дня и две ночи», и я сказал: «Спасибо, мадам». Это было еще одно испытание, и знаете, оно делает тебя сильным. Миссис Рейган заставила меня стать тем, кем я стал», — рассказывал шеф-кондитер в одном из интервью.

Шеф-кондитер Белого дома Роланд Меснье был известен своими экстравагантными творениями, такими как 40-фунтовое шоколадное пасхальное яйцо, приготовленное для семьи Буш 29 марта 2002 года, гигантский имбирный хлеб к 30 ноября 2006 года. Меснье покинул Белый дом в 2004 году во время правления Джорджа У. Буша, а позже написал мемуары «Вся президентская выпечка».