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Прилучный опроверг наличие у него романа с Карпович

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Актер Павел Прилучный 27 августа опроверг наличие у него романа с актрисой Мирославой Карпович в интервью журналистке Надежде Стрелец, которое было опубликовано на ее YouTube-канале.

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Он подчеркнул, что они никогда не называли друг друга парнем и девушкой, а информация об обратном распространялась исключительно различными СМИ.

«Мира — замечательный человек, она потрясающая девчонка. Я ее знаю очень давно, она мне очень помогла в свое время. На тот момент мы были нужны друг другу… Мне так жалко девчонку, потому что она столько натерпелась, столько [плохого] писали», — рассказал Прилучный.

25 августа Павел Прилучный женился на актрисе Зепюр Брутян. Свадьба прошла в Армении. На ней присутствовало порядка 50 гостей.

Это уже второй брак Прилучного. Ранее он был женат на коллеге по сериалу «Закрытая школа» Агате Муцениеце. У них есть двое детей — сын Тимофей и дочь Мия. Актеры официально развелись в июне 2020 года. Они не явились в суд лично, а провели процедуру при помощи общего адвоката. Между экс-супругами не возникло вопросов.

Павел Прилучный известен по ролям в фильмах «Любовь с ограничениями», «Союз спасения», в сериалах «Мажор», «Желтый глаз тигра», «Квест» и другим.

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