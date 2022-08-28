Стало известно о планах Украины занять $346 млн для закупки газа

Украина планирует занять примерно $346 млн для покупки газа. Об этом 27 августа рассказало издание «Страна.ua».

«Расходы госбюджета Украины планируется увеличить на 12,7 млрд гривен, которые будут направлены на закупку газа. Законопроект об этом поддержал Бюджетный комитет Верховной рады. Средства будут привлечены с помощью внешних заимствований», — говорится в публикации.

По информации издания, компания «Нафтогаз» перечислит в госбюджет средства, которые получит от реализации газа, приобретенного на эти деньги.

25 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что грядущая зима станет самой трудной для Украины из-за высоких цен на газ. Зеленский отметил, что стоимость газа в Европе поднялась выше отметки в $3300 за 1 тыс. куб. м и признал: для Украины отопительный сезон 2022–2023 годов станет «очень опасным и очень острым».

16 августа мэр Львова Андрей Садовой призвал жителей города активно закупать дрова и сообщил, что городская администрация закупает к зиме печки-буржуйки. Его заместитель по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк в этом же видеобращении предлагает жителям, если будет форс-мажор, иметь в каждом доме электрочайник, светильники на батарейках, сухой спирт и электроплиту.

15 августа мэр Киева Виталий Кличко посоветовал киевлянам подготовить к зиме теплые вещи и одеяла, добавив, что в украинской столице могут быть перебои с электричеством. В этом случае, по его словам, власти готовы справиться с ситуацией с помощью запасов мазута, но только на короткий промежуток времени.

Ранее, в июле, украинцам посоветовали вязать свитера и теплые носки, как это делают в «зарубежных фильмах о Рождестве», а также заклеивать окна к зиме. Тогда сообщалось, что с приобретением газа у Украины могут возникнуть финансовые проблемы, так как США и Европа не могут гарантировать необходимое содействие в решении этой проблемы.