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Стало известно о планах Украины занять $346 млн для закупки газа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Украина планирует занять примерно $346 млн для покупки газа. Об этом 27 августа рассказало издание «Страна.ua».

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«Расходы госбюджета Украины планируется увеличить на 12,7 млрд гривен, которые будут направлены на закупку газа. Законопроект об этом поддержал Бюджетный комитет Верховной рады. Средства будут привлечены с помощью внешних заимствований», — говорится в публикации.

По информации издания, компания «Нафтогаз» перечислит в госбюджет средства, которые получит от реализации газа, приобретенного на эти деньги.

25 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что грядущая зима станет самой трудной для Украины из-за высоких цен на газ. Зеленский отметил, что стоимость газа в Европе поднялась выше отметки в $3300 за 1 тыс. куб. м и признал: для Украины отопительный сезон 2022–2023 годов станет «очень опасным и очень острым».

16 августа мэр Львова Андрей Садовой призвал жителей города активно закупать дрова и сообщил, что городская администрация закупает к зиме печки-буржуйки. Его заместитель по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк в этом же видеобращении предлагает жителям, если будет форс-мажор, иметь в каждом доме электрочайник, светильники на батарейках, сухой спирт и электроплиту.

15 августа мэр Киева Виталий Кличко посоветовал киевлянам подготовить к зиме теплые вещи и одеяла, добавив, что в украинской столице могут быть перебои с электричеством. В этом случае, по его словам, власти готовы справиться с ситуацией с помощью запасов мазута, но только на короткий промежуток времени.

Ранее, в июле, украинцам посоветовали вязать свитера и теплые носки, как это делают в «зарубежных фильмах о Рождестве», а также заклеивать окна к зиме. Тогда сообщалось, что с приобретением газа у Украины могут возникнуть финансовые проблемы, так как США и Европа не могут гарантировать необходимое содействие в решении этой проблемы.

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