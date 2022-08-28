В Москве стартовал фестиваль российского рока

В Москве в Парке Горького с 27 по 28 августа проходит фестиваль российского рока.

В 2022 году исполняется 35 лет первому продюсерскому центру и независимой студии звукозаписи SNC, свой юбилей студия решила отметить рок-фестивалем на открытой сцене в Зеленом театре в Парке им. Горького.

В стенах SNC делали первые шаги и развивались новые российские музыкальные коллективы, такие как «Бригада С», «Моральный кодекс», «Ночной проспект», «Николай Коперник», «Мегаполис», «Сплин» и многие другие, которые решили принять участие в фестивале.

28 августа на сцене выступят такие артисты как Гарик Сукачев, «Алиса», Сергей Мазаев, «Парк Горького» и Николай Носков, Вадим Самойлов («Агата Кристи»), Пелагея, «Калинов мост», Сергей Бобунец и театр Стаса Намина с программой мюзикла «Битломания».

С 26 августа по 4 сентября в столице проходит международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». Для зрителей традиционно подготовят 10 вечеров незабываемых шоу из выступлений лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов, подразделений почетной охраны глав государств, а также пиротехнических и световых инсталляций и грандиозных салютов.